Kézfertőtlenítőnek öltözött Katy Perry

Extra

Holló Bettina ,

Az énekesnő is jó pár hete önkéntes karanténba vonult, ami érthető is, hiszen hamarosan kisbabája születik. A várandós énekesnő azonban nem unatkozik, otthonában kialakított egy házi stúdiót, ahol videókat és reklámokat készít.

A 35 éves díva mindig is rajongott a jelmezekért, hiszen koncertjein és gálákon is gyakran visel extravagáns szetteket. Így tett most is, csak éppen a saját otthonában öltötte magára a nem éppen mindennapi viseletet. Katy március elején jelentette be, hogy babát vár, és noha már szépen gömbölyödik a pocakja, a kézfertőtlenítő jelmez ezt teljesen eltakarta.