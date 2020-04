Kiderült! Ezért rettegtek Szebeni István miatt

Extra

Lokál ,

Beteges gyerek volt Szebeni István. A híradós kisfiú korában gyakran hozta a frászt édesanyjára, mert sokszor egy kis focizástól is vérezni kezdett az orra. Sajnos a betegségek egészen felnőtt koráig kísérték Istvánt, aki mostanra úgy tűnik, hogy nyerésre áll a bajokkal szemben.

Ki gondolta volna, hogy a sportos, majd két méteres Szebeni Istvánnak nem egészségügyi gondjai akadtak? A TV2 Tények műsorvezetője rengeteg kivizsgáláson esett át, mert gyakran vették le banális betegségek a lábáról.

“Vézna kisfiú voltam, hiába sportoltam szinte át lehetett látni rajtam. Gyakran betegeskedem, sokszor focizás közben magától eleredt az orrom vére, szegény anyám majdnem elájult, mikor hazaállítottam véres arccal. Ráadásul 4 évesen elütött egy autó, eltört mindkét kezem, és a lábam is, gondolom ez sem segített abban, hogy stramm gyerek legyek. Ezek a gondok akkor sem múltak el igazán, amikor felnőttem, sajnos huszonévesen is folyton beteg voltam, 198 centimhez mindössze 80 kiló. Elmentem több kivizsgálásra, ezek szerencsére mindig negatív eredményt hoztak. Az orvosok széttárták a kezüket, nem tudták a visszatérő problémák okát megállapítani. Folyamatosan próbálkoztam, hogy kicsit megerősítsem magam, hiszen az egyértelművé vált, hogy valamiért nagyon gyenge az immunrendszerem. Nemrég allergia is utolért, ami úgy tudom a szervezet nem rendeltetésszerű védekezőképességével függ össze. Ekkor lett elege a feleségemnek és kezembe nyomott egy gyógynövény keveréket. Szigorúan rám nézett és azt mondta sok dolgunk van még az életben együtt, szóval nem nézi tétlenül, hogy küszködök. Az interneten láttam egy tudományos előadást, miszerint ezek a természetből származó anyagok felerősítik egymás hatását és újjáépítik a védelmi mechanizmust. A sejteket ellenállóvá teszik a károsodásokkal szemben, amire ebben a mostani félelmetes helyzetben szükségem is van. Olyan energikus vagyok újabban, mint a kisfiam” – mesélte nevetve a műsorvezető, aki nemcsak maga miatt igyekszik tudatosan élni.

“Soha nem iszom, nem drogozok, nem dohányzom, az egészséges életmód nagyon fontos számomra. A fiam miatt is, hogy én ne hurcoljam haza a betegségeket. Ő az oviból folyton hozza a bacikat, de szerencsére már nem kapom el őket, és hála az égnek, Patrik pedig nem különösebben beteges, szerencsére az anyukájára hasonlít ebben. Az étrendemre is igyekszem odafigyelni, sót sem igen használunk. Szeretem letépni a friss zöldségeket, és magában megenni őket. Gyerekként a piac mellett laktunk, iskola előtt mindig vettem 10 forintért káposztát és azt eszegettem, aztán persze ráment mindig egy sajtos tejfölös lángos is, hiszen kellett a focizáshoz az energia”- emlékezett Szebeni István.