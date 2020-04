Kifakadt Ábel Anita! Ez üzente

Extra

Lokál ,

Ábel Anitánál betelt a pohár, ma reggel elég hosszasan írta a közösségi oldalán arról, hogy mit gondol azokról az emberekről akik csak abban lelik örömüket ha folyton kritizálják a munkásságát, a saját életében meghozott döntéseit. Ebből elege van és egy elég kemény döntés hozott, amit a Facebook oldalán részletesen elmesél.

„Ma reggel arra ébredtem, hogy nem bírom az emberek rosszindulatát, és elég volt…azt érzem egy fajta bokszzsák vagyok, akibe bele lehet rúgni, szidni, megkérdőjelezni a tehetséget, bírálni az életet, megkérdőjelezni a szakmáját…és ahogy él, mert legalább addig sem kell a saját életével foglalkoznia senkinek!”- ezekkel a szavakkal kezdte a bejegyzést.

„Igen tudom megosztó személyiség vagyok. Van, aki nagyon szeret, van, aki irtózik tőlem, de mégis ember vagyok, elsősorban nő és anya, egész életemben hiteles próbáltam lenni, de még most is 45 évesen, van, aki kioktat, és úgy ír nekem, mintha a hülye gyereke lennék! Arra gondoltam befejeztem, nincs több közösségi felület, nincs több követőkkel való kapcsolattartás, mert elsősorban ezért vagyok jelen itt (az már csak plusz ha cégek azt gondoljak, hogy hiteles vagyok, hogy hirdessem őket! Az is megtisztelő.)” – folytatta

Azt is elmondta, hogy ő általában pozitív személyiség, igyekszik mindig mosolyogni, de neki is nehéz és megrémíti ez a bizonytalanság, nyilván emiatt érzékenyebb is. Nagyon elege van abból, hogyan viselkednek az emberek egymással, unja, hogy csak úgy következmények nélkül beszólnak, bírálják és ítélkeznek mindenki felett az emberek.

Persze azt is elmondta, hogy mennyire fontosak neki a követői és mennyire hálás nekik amiért ennyien követik őt az oldalain.

„Éppen ezért az eltűnés helyett a tisztítást választottam!‼️ Mindenkit, aki bántja a másikat vagy engem, bírál ítélkezik, csúnyán beszél, negatív kommentet ír: törlöm, tiltom! Fölösleges megírni is‼️‼️

Szeretném ha ez a felület, értelmes párbeszédek terepe lenne, pozitív, szeretetteljes.

Köszönöm, azoknak, akik itt vannak és szeretik, azt amit csinálok, és bírják a stílusom, persze azzal sincs semmi baj, ha valaki nem, csak kulturáltan tegye maradjunk emberek! Ez a vágyam.

Kíváncsi vagyok ki olvassa ezt a hosszú posztot végig?!

Remélem sokan vagyunk, akik hasonlóan gondolkodnak! Pusziii”- számol be bejegyzésében Ábel Anita.