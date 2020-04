Kifestőkönyvet villantott a szóvivő az operatív törzs tájékoztatóján – Fotó!

Belföld

Lokál ,

Gál Kristóf alezredes, a rendőrség szóvivője az operatív törzs mai sajtótájékoztatójának végén egy nem mindennapi meglepetéssel készült.

Gál Kristóf kezében ott volt egy kifestőkönyv, amit máris gyerekek tízezrei színeznek ki odahaza a járvány okozta kényszerű szobafogság idején. Nem csalás, nem ámítás, ki lehet színezni az Operatív Törzset. Középen Müller Cecíliát, jobbra tőle Gál Kristófot, balra pedig Lakatos Tibor ezredest – írja a Ripost.

Az ötlet két hölgyé, akik újrahasznosított tárgyakat forgalmaznak egy webáruházban. Egyikük a képzőművészeti, látványtervezői szakmából, másikuk a jogi területről érkezett és amint látható nincsenek híján az eredeti ötleteknek. Az upszajandék.hu nevű oldalon lepték meg a látogatókat ezzel az eredeti ötlettel, ami villámgyorsan olyan népszerű lett, hogy több alkalommal lefagyott az oldal, annyian akarták letölteni a kifestőt.

Nincs mese, az operatív törzs tagjai, innen kezdve végképp sztárrá váltak, hiszen már egy kifestőkönyv is készült róluk!

Hogy már ők maguk is tudnak a dologról arra bizonyíték, hogy Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője kezében is ott volt a már kész, tehát kiszínezett rajz. Szándékosan vagy véletlenül fel is villantotta a sajtótájékoztató végén. Így:

A Ripost felhívta Gál Kristófot, aki szerényen nem akart nyilatkozni a dologról, de azt azért elárulta a lap kérdésére, hogy nem ő maga festette ki a színezőt…

Gál Kristóf profi lazaságának amúgy sokat köszönhet a rendőrség: többek között ő tette igazán népszerűvé a magyar rendőrség Twitter- és Instagram-oldalát a komoly témák mellett jópofa ötletekkel, kihívásokkal.

A fiatal alezredes színészből lett jól ismert és szerethető zsaru Máté Gábor híres osztályába járt, így osztálytársa volt Fenyő Iván, Kovács Patrícia és Jordán Adél is, majd Egerben volt színész, mielőtt beállt a rendőrséghez.