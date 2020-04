Kis Grófotól érkezik az új karanténhimnusz

Extra

A mulatási sztárja Kis Grófo egy újabb dobással rukkol elő. Eddig is hatalmas sikert tudhat maga mögött a mulatósabbnál mulatósabb dalaival. Most azonban a bezártság idején is lehet rá számítani, ha épp egy jót akar bulizni otthon az ember.

Grófo az önkéntas karanténból a Ripostnak mesélt új daláról, aminek a címe nem más lesz mint a Kijárási.

Néhány nap kell még, és elkészül az új dal. Most hallgattam meg az alapot, azt kell mondjam, egy pörgős, vidám hangvételű szerzemény lesz a Kijárási. Szeretném bebizonyítani, hogy otthon, a négy fal között is lehet egy eszméletlenül jót bulizni. De ha csak annyit elérek, hogy néhány percre mosolyt csalok a karanténban élők arcára, már elégedett leszek. Ebben a nehéz időszakban különösen fontos az összetartás, valamint, hogy az apró dolgokban is meglássuk a szépet”- mondta a lapnak Grófo.

A mulatási királya a Ripostnak egy kis betekintést is megengedett a dalszövegbe.

„Nem megyek sehova, ma éjjel sehova, ma este itthon járom én a táncot, én a táncot karantén buliban nyomom a sztoriba, hadd lássa mindenki, hogy Kis Grófo az így is mulat.”

„Ne törődj semmivel, csak járd-járd a táncot, most bent kell lenned, így is járd-járd a táncot, mert, tudod, így se marad el a mulatási, egy kicsit közbeszólt a ki-ki-kijárási.”

Az énekes még annyit fűzött hozzá, hogy videóklipet nem forgat a dalhoz, hiszen betartja az előírásokat, ő otthon van, a stáb pedig nem megy át hozzá. Ennek ellenére reméli, a Kijárási segítségével egy kicsit mindenki el tudja majd felejteni, hogy milyen nehéz időszakon megy keresztül most az emberiség- számol be a hírről a lap.