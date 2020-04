Koronavírus: az idős hírességek is betartják a szabályokat

Extra

Kiss Nóra ,

A koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, így nekik kell a leginkább vigyázni magukra. Az operatív törzs és a kormány arra kéri őket, ha tehetik, maradjanak otthon, a bevásárláshoz és az ügyek intézéséhez pedig kérjék szeretteik segítségét. A magyar sztárok is betartják mindezt, a Lokál Extrának pedig elárulták, hogyan viselik ezt a nehéz időszakot.

Esztergályos Cecília: Van időnk magunkba nézni

– Hiányzik a színház és a közönség, de megértettem, hogy most ezt kell tennünk. Igyekszem elfoglalni magam, sütök, főzök, festek, kerámiázok, és sokat gondolkodom. Ha másra nem is jó ez az időszak, arra biztosan, hogy van időnk magunkba nézni, lelassulni, és átgondolni a dolgainkat. A szeretteimmel telefonon tartom a kapcsolatot, és többen is voltak olyan kedvesek, hogy felajánlották, segítenek, ha bármire szükségünk van. A férjem jár vásárolni, de szigorúan csak 9 és 12 óra között – mondta a 77 éves színésznő.

Csepregi Éva: Még a fiammal sem találkozom

– Nem szabad félni, de az előírásokat be kell tartani, én is így teszek, mert tudom, a veszélyeztetett korosztályba tartozom. A fiam és a menyasszonya a mellettem lévő lakásban élnek, így ők hetente egyszer bevásárolnak nekem, de nem találkozom velük, az ajtóm elé teszik le a csomagokat. Ha jó idő van, a távolságot betartva a kertben váltunk csupán néhány szót. Követem a híreket, de a helyzet ellenére igyekszem pozitív lenni, végre jut időm pihenni, főzni és újra gitározni – mesélte a Neoton Família 66 éves énekesnője, aki zenekarával együtt a Maradj otthon! Fesztivál keretében több slágerük feldolgozásával is kedveskedik a rajongóknak.

Benkő László: Nehezen bírom a bezártságot

– Ijesztő a helyzet, de a kesergés helyett folyamatosan azon gondolkodom, mivel térhetünk majd vissza a közönséghez, hogy elfeledtessük velük ezt a szörnyű időszakot. A fiam és a lányom segítenek nekünk, de azért van, hogy a megengedett időben én is elmegyek elintézni a dolgainkat. Nehezen bírom a bezártságot, ezért mindennap elviszem a kutyákat sétálni. A gyerekekkel telefonon beszélünk, az Omegával pedig online próbákat tartunk. Figyelnem kell, mert a betegségem miatt le van gyengülve az immunrendszerem, így fokozottan veszélyes rám a vírus – fogalmazott a 76 éves billentyűs.

Bodrogi Gyula: Próbálom elterelni a gondolataimat

– Én minden utasítást betartok, és nem megyek sehová. Tartok a járványtól, de próbálom elterelni a gondolataimat. Nincs nehéz dolgom, hiszen folyton csöng a telefonom, órákon át beszélgetek a barátokkal, kollégákkal, egész nap vonalban vagyok. A színház nagyon hiányzik, de ez volt a helyes döntés. A nézők és mi, színészek sem tudnánk élvezni az előadást úgy, hogy közben ilyen nagy problémával kell megküzdenünk – mondta a 85 éves nemzet színésze.