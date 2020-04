Koronavírusos a No Thanx egykori énekese

Extra

Lokál ,

A 31 éves énekes közösségi oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje, miközben szinte semmilyen tünete nincsen. Skrapits Erik bízik benne, hogy mindenki otthon marad, hiszen a vírust bárki hordozhatja.

A No Thanx egykori énekese szigorúan betartja az otthoni karantént.

„Több mint három hete jöttünk haza külföldről, azóta karanténban vagyunk, ki sem mozdultunk. Maximum csak a gyerek miatt mentünk ki a kertbe, de senkivel nem érintkeztünk, és nem is fogunk. Az az igazság, hogy nekem van egy pozitív koronavírustesztem, úgy, hogy teljesen egészségesnek érzem magam, ami elképesztően ijesztő. Nagyon minimális szaglásvesztésem van, de amúgy tökéletesen vagyok. Gondolj csak bele, hogy benned is ott lehet a vírus, úgy, hogy észre sem veszed, és továbbadhatod másoknak. Remélem, ti is megpróbáljátok minimalizálni a kontaktusokat, és senkivel nem találkozni. Ha már nagyon kimennétek, kiszabadulnátok, akkor gondoljatok arra, hogy bárkit megfertőzhettek. Én egyelőre jól vagyok, remélem, hogy nem lesz rosszabb az állapotom. Nem unatkozunk, próbáljátok ti is feldobni a karanténotokat azért, hogy akár egy nyár végi koncerten már együtt bulizhassunk” – mondta az Instagramon Erik.