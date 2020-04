Köszönjük a hősök munkáját!

Extra

Maradjunk otthon! – hangzik el folyamatosan, de vannak, akik ezt akkor sem tehetik meg, ha szívesen dolgoznának home office-ban. Ők többek között az egészségügyi és szociális dolgozók, járványügyi szakemberek, hatósági személyek, postások, közlekedési dolgozók, rendőrök, katonák, tűzoltók, gyógyszertárosok, eladók, árufeltöltők, fuvarozók, futárok, takarítók, szemétszállítók. A Lokál nevében mi is szeretnénk nekik köszönetet mondani, hálásak vagyunk a hősöknek.

Szerencsés helyzetben vannak azok, akik tudnak otthonról dolgozni. Léteznek azonban olyan szakmák, ahol erre nincs lehetőség. A koronavírus-helyzet mindannyiunk számára nehéz, de a legnagyobb terhet ők cipelik: azok az orvosok, nővérek, mentősök, tűzoltók, szociális dolgozók, akik hetek óta heroikus küzdelmet folytatnak azért, hogy másokon segítsenek. Legszívesebben ők is otthon maradnának a biztonságban, de nem tehetik, mert a munkájukra óriási szükség van. Ahogy szükség van a hatósági személyekre, a postásokra, az eladókra, árufeltöltőkre, gyógyszertárosokra, akik hetek óta megfeszített tempóban dolgoznak. Hétköznapi hősök a szemétszállítók is, akik segítenek abban, hogy az otthonunk tiszta és hulladékmentes legyen. Nagy szükség van a tömegközlekedési eszközök sofőrjeire, akik munkába viszik azokat, akiknek muszáj menni, és természetesen a többi közlekedési dolgozóra is. Nekik mindannyiuknak köszönhetjük, hogy ha noha számunkra egy kicsit lelassult, de nem állt meg az élet. Köszönjük!

Vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is méltatta azokat, akik tartják a frontot a munkahelyükön.

– Most elsősorban az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, a járványügyi szakembereknek és a rendvédelmi dolgozóknak kell kifejezni az elismerést – hangoztatta, méltatva azokat is, akik például élelmiszerüzletben, gyógyszertárban, gyárban vagy árufuvarozóként dolgoznak.

Nemrég Áder János köztársasági elnök is mindenkinek köszönetet mondott, aki felelősséggel végzi munkáját. Legfőképp az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, az egészségügyben dolgozóknak jár a köszönet, ahogy a gyógyszerészeknek, a boltokban, áruházakban dolgozóknak, valamint a szállítóknak és sofőröknek is.

– Köszönet a tanároknak, oktatóknak, akik lenyűgöző leleményességgel, felelősséggel, alkotó fantáziával és irdatlan mennyiségű pluszmunkával alkalmazkodnak a távoktatás nehézségeihez – mondta.

Áder János megköszönte a katonák, rendőrök munkáját is, akik esküjükhöz hűen védik a határokat, óvják a biztonságot. – Köszönettel tartozunk azoknak, akik védőmaszkokat készítenek, továbbá akik bevásárolnak idős szomszédjaiknak, támogatják a magányosokat, akik megtalálják és megszervezik a tenni akarókat, összekötik a segítőt a rászorulóval – fogalmazott. Az államfő elmondta, köszönet illeti azokat is, akik ételeket készítenek a kórházakban, rendelőkben robotoló orvosoknak, ápolóknak, és akik szállást adnak nekik, továbbá azokat is, akik felajánlásból néhány nap leforgása alatt új mentőkiállót vagy konténervizsgálót építenek a kórházhoz.

Áder János aláhúzta, türelemmel mindannyian kivehetjük a részünket a közösből, „ha elfogadjuk a ránk vigyázók figyelmeztetését, az új és olykor nehéz szabályokat, mindannyian részesei leszünk a járványt leküzdő erőfeszítésnek”.

8 órakor szól a taps

Külföldi mintára náluk is elindult, és mostanra már hagyománnyá is vált a 8 órai közös tapsolás, amivel kifejezhetjük, hogy mennyire hálásak vagyunk az orvosok, nővérek, gyógyszertárosok, bolti eladók, árufeltöltők kemény munkájáért. Sok erőt és kitartást kívánunk nekik! A megható mozgalomról már számos videó felkerült az internetre.

Maradjunk otthon értük!

A koronavírus terjedését úgy lehet a leginkább lelassítani, ha minél többen otthon maradunk. Erre kérnek minket az egészségügyi dolgozók is. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán hívja fel erre a figyelmet:

„Az Országos Mentőszolgálat Bajtársai példamutatóan szolgálják hivatásukat az új koronavírus elleni küzdelem frontvonalában is. Az egész országban végzett áldozatos munkájukat sokan segítik azzal, hogy nem mozdulnak ki a lakásból, ám még mindig sokan viselkednek felelőtlenül. Ezzel nem csak önmagukat veszélyeztetik, de másokra is veszélyt jelenthetnek. Kérjük, csak indokolt esetben hagyd el az otthonod, és akkor se csak magadra figyelj! Vigyázzunk egymásra!”

