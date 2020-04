Kötelező lesz a maszkviselés a zárt helyeken

Belföld

Beringer Roland ,

Április 27-től nemcsak a BKK járatain, de az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása Budapesten.

Az elkövetkezendő napokban a BKK munkatársai 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen több kiemelt fővárosi csomópontban. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik. Karácsony Gergely főpolgármester tegnap azzal egészítette ki a maszkviselési előírásokat, hogy április 27-től a BKK járatai mellett az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy aki maszkot visel tegye szabályosan. Fontos, hogy az egész arcot eltakarja, és ne legyen szabadon az orrunk sem. Felvétel után a maszkot ne igazgassuk, beszélgetés közben se húzzuk félre, amíg viseljük ne dohányozzunk, és kizárólag a pántot fogjuk meg, mikor fel- és levesszük. Emellett a kijárási korlátozás is érvényben van, így a 1,5 méteres védőtávolságot egymástól a közlekedési eszközökön is be kell tartani.