Lady Gaga show-val ünnepli a fronton dolgozókat

Lady Gaga jótékonysági szervezete, a Global Citizen 35 millió dollárt (11 772 milliárd forint) gyűjtött össze a koronavírus-járvány elleni harc támogatására. Az énekesnő ráadásul egy nagyon jó hírt is közölt rajongóival.

Az énekesnő egy nagyszabású televíziós est megrendezését jelentette be, amelyről elárulta, hogy Stephen Colbert, Jimmy Fallon és Jimmy Kimmel lesznek a házigazdák. Bemutatják a vírus által érintetteket, ünnepelni fogják a frontvonalban, az egészségügyben dolgozókat. Mások mellett olyan hírességek kapcsolódnak be, mint Elton John, David Beckham, John Legend, Chris Martin a Coldplayből, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Lang Lang, Alanis Morissette és Keith Urban.

„Be akarjuk mutatni ezt a páratlan kulturális mozgalmat, és meg akarjuk ünnepelni, bátorítani akarjuk az emberi szellem hatalmát” – mondta Lady Gaga.

Kijelentette a műsorral nem akarnak adományokat gyűjteni. „Tegyétek el a pénztárcátokat, és üljetek le, élvezzétek a show-t, mindannyian megérdemlitek” – hangoztatta az énekesnő.

A One World: Together At Home című műsort április 18-án, közép-európai idő szerint éjjel két órakor fogják sugározni az ABC, az NBC, a CBS, az iHeartMedia és a Bell Media hálózatok.