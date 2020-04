Legyél önkéntes pótunoka!

Belföld

„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ, a legnagyobb hazai fesztiválok önkénteseit koordináló szervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben. A program az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra.

A jelenlegi járványügyi helyzetben sokak élete fenekestül fordult fel. Nem csak a közösségeinktől szakadtunk el, napi szinten rossz hírekkel van tele az üzenőfalunk, és senki sem tudja meddig tart ez a kialakult állapot. Viszont van, ami biztos és állandó: járvány ide vagy oda, az önkéntesség szexi!

„Sokat gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni a kialakult helyzetben” – mondta Nagy Réka, a Fesztivál Önkéntes Központ vezetője. „Így született meg a „Hogy tetszik lenni?” kezdeményezés, melynek keretén belül az együttműködő szervezetekkel karöltve kötjük össze a koronavírus legveszélyeztetettebb csoportjába tartozó, otthonaikba kényszerült idős korosztályt szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal. Tudjuk, hogy az önkénteseink könnyedsége és vidámsága telefonon keresztül is ragadós. Emellett újra részesei lehetnek egy közösségnek, ami mindannyiunknak hiányzik.

Nem csak a két generáció közötti kapcsolat felélénkítése a cél, hanem az értékteremtés, hagyományőrzés is, mivel minden héten új és új témákat helyezünk majd előtérbe, mint például, hogy hogyan szórakoztak régen és most, begyűjtjük a legjobb recepteket, meghallgatjuk a régebb óta fiatalok katonasztorijait, de előkerülnek a randik és az első szerelem történetei is. A program során önkénteseink is kitörhetnek a karantén szürke egyhangúságából, és olyan történeteket, életbölcsességeket hallhatnak, ami emlékezetes lesz számukra.”

A Fesztivál Önkéntes Központ új programja mindenki számára nyitott. Minden felkészítés, meghallgatás, és kapcsolattartás online zajlik, így az ország bármelyik pontjáról jelentkezhetnek azok, akik szeretnének segíteni, kommunikatívak, és hetente pár órát tudnak szakítani arra, hogy egy jófej nénivel vagy bácsival csevegjenek – írja a Sziget sajtóiroda.

Bővebb információ: fesztivalonkentes.hu.