Magyar találmány a koronavírus ellen! Versenyt nyert

Nemzetközi versenyen nyert egy magyar találmány, ami segít a koronavírus elleni harcban.

A két magyar fiatal, Dr. Vécsey Richárd Ádám és Dr. Ország-Krisz Axel már feltaláltak egy olyan mesterséges intelligencia alapú programot, amely ki tudja szűrni a koronavírust, méghozzá úgy, hogy „letapogatja” a tüdőt CT vagy röntgenfelvételek segítségével – ismerteti a Ripost.

A két fiatalember egy újabb forradalmi ötlettel, beneveztek egy nemzetközi versenyre is, amelyet olyan fejlesztésekért hirdettek meg, amik segíthetnek a koronavírus- járvány legyűrésében vagy a gazdasági károk enyhítésében.

Richárd és Axel ezúttal egy olyan fájlformátumot fejlesztett ki, amely nagy mennyiségű adatok tárolására alkalmas kis helyen, és könnyedén betanítható vele egy olyan mesterséges intelligencia alapú rendszer, mint ami a röntgenképek gyors elemzésére is képes lehet – írja a portál.

Ráadásul úgy tárolhatóak benne például. koronavírusos betegek egészségügyi adatai, hogy a rendszer a személyes adatokat már nem engedi külső szemeknek látni.

A versenyen 175 országból 1561 csapat, 18 ezer fő vett részt.

Richárd és Axel egyedüli magyar csapatként bejutottak a 89 győztes közé

így jutalmul összehozzák őket cégekkel, akik tudnak segíteni az ötlet megvalósításában. A zsűriben a WHO, a Google, a Starbucks, és a Pfizer gyógyszergyár szakemberei is benne voltak, sőt, köztük volt Mark Zuckerberg felesége, Priscilla Chan is.