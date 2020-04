Magyarország az egyik legbiztonságosabb hely Európában

Belföld

A tudományos kutatásokkal foglalkozó londoni Deep Knowledge Group arról készített negyven országot rangsoroló listát, hogy a kormányok mennyire hatékony intézkedéseket hoztak a koronavírus-járvány megfékezésére. Magyarország az előkelő 14. helyet érte el, ez a negyedik legjobb eredmény Európában.

Az elemzők vizsgálták többek között, hogy egyes országokban mikor vezették be az első korlátozó intézkedéseket, milyen szigorúak az utazási korlátozások, a polgárok milyen mértékben tartják be a szabályokat, rendelkezésre áll-e elegendő teszt, illetve milyen a kórházak felszereltsége.

Ezek alapján világviszonylatban a legbiztonságosabb és legstabilabb ország Izrael, Európában pedig Németország. Az európai mezőnyben hazánk kiemelkedően teljesít, a negyedik helyen végzett. A rangsor alapján földrészünkön Németország mellett csak Svájc és Ausztria (világviszonylatban 11-12.) előz meg minket.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban a Hír TV Bayer show című műsorában számolt be arról, hogy Magyarország a többi európai országhoz képest az első megbetegedéstől számítva az elsők közt vezetett be korlátozó intézkedéseket.

– Magyarország kormánya az első ismert koronavírusos eset után egy héttel már rendkívüli jogrendet léptetett életbe, amely a határok lezárásával is együtt járt, valamint a gazdasági intézkedésben és a kijárási korlátozás meghozatalában is az elsők között voltunk – jegyezte meg a miniszter.

Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdán hangsúlyozta, hogy a megbetegedések száma és az emelkedés üteme azt mutatja, hogy a többség jellemzően betartja a korlátozó intézkedéseket.

– Reméljük, ez így is marad. Továbbra is az a cél, hogy a járványgörbe minél laposabb legyen – tette hozzá, kiemelve, hogy aki teheti, továbbra is maradjon otthon.

A világ legbiztonságosabb országai:

1. Izrael

2. Németország

3. Dél-Korea

4. Ausztrália

5. Kína

(…)

14. Magyarország

Európa legbiztonságosabb országai:

Németország Svájc Ausztria Magyarország Dánia

A világ legveszélyesebb országai: