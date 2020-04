Tovább emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos a gyógyítással kapcsolatban azonban fantasztikus eredményről számolhatott be pénteken: Hazánkban először, de a világon is az elsők között sikerült a vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát, ami egy súlyos állapotú beteg számára már beadásra is került.