Mától változik a BKK-járatok menetrendje

Új menetrend lép életbe mától a BKK járatain, mivel a járvány elleni intézkedések hatására 80–90 százalékkal visszaesett az utasforgalom.

Alapvetően a szombati menetrend lesz érvényben, azonban csúcsidőben, és a nagyobb forgalmat lebonyolító vonalakon, a forgalomhoz mérten sűrű járatindulásra lehet számítani (bővebb információ: www.bkk.hu). A közlekedési társaság a weboldalán számolt be arról, hogy a módosítás után is figyelemmel kísérik az utasszámot az egész városban, illetve továbbra is biztosítják a járványveszély idején az utastársak megfelelő távolságtartását egymástól. A hónap első napjától a Volánbusz és a MÁV-HÉV is módosítja egyes járatai menetrendjét.