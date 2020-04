Még tartanak a szombathelyi szemétteleptűz oltásának utómunkálatai

Belföld

MTI ,

Még mindig dolgoznak a szombathelyi szeméttelepen keletkezett szerdai tűz oltásának utómunkálatain a tűzoltók – tájékoztatta a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője csütörtök délben az MTI-t.

Balogh Eszter elmondta: egy vízszállítóval, egy gépjármű-fecskendővel és egy munkagéppel dolgoznak a területen, lángok már nincsenek, de a nagy mennyiségű elégett zöldhulladék még füstöl.

Szólt arról is, hogy a helyszínen tartózkodik és folyamatosan méréseket végez a katasztrófavédelemi mobil laboratórium, de a füstben nincs és nem is volt az egészségre ártalmas anyag, hiszen kizárólag faapríték és zöldhulladék égett a több mint másfél hektáros területen.

A vaol.hu szerda esti tudósításában azt írta, hogy a rendőrség az oltás idejére a Körmendi út egy szakaszát is lezárta. Beszámolójuk szerint “ezrével jöttek a lángokat megnézni a katasztrófaturisták” a környező utcákba, sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. Hozzáfűzték: a Körmendi úti bevásárlóközpontok parkolóiból mintegy háromszáz autót és több száz gyalogost terelt ki a rendőrség, és a Jáki úton is több száz autós és gyalogos verődött össze a kijárási korlátozások ellenére.

Az MTI értesülése szerint a rendőrök nem büntették, de figyelmeztették a helyszínen nézelődő, tömegbe verődő embereket.

Nemény András, Szombathely polgármestere – aki szerda este járt a helyszínen is -, azt kérte, hogy mindenki fokozottan tartsa be a kijárási korlátozás rendelkezéseit, és aki teheti, maradjon továbbra is otthon.