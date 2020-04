Meghaladja az 1300 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére

Belföld

MTI ,

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1326 forint volt az első negyedévben, ami 19 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában mért 1115 forintos szintet – derül ki a Trenkwalder és a BDO Magyarország MTI-hez eljuttatott közös közleményéből.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder közel 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel elemzésében.

A cég szerint az év elején tovább nyílt az olló a régiók között a bérszinteket tekintve: míg Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon 1100 forint körüli átlagórabér volt jellemző, Közép-Magyarországon ez az összeg már 1800 forint közelében járt.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder Industrial Business Unit vezetőjét, aki elmondta, hogy már egy évtizede töretlen az átlagbérek emelkedése, ezen belül 2017 óta évről évre rendre kétszámjegyű a növekedés. A szakember ugyan hosszabb távon a tendencia fennmaradására számít, de elképzelhetőnek nevezte, hogy a speciális munkaerőpiaci helyzetben időszakosan megállhat az órabérek átlagos szintjének növekedése.

A BDO Magyarország könyvvizsgáló és tanácsadó cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. Az 500 és 800 ezer forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2019. első negyedévéhez képest 6,6 százalékos volt.

Gerendy Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető partnere a közleményben kifejtette, a középvezetői szegmensben is gyorsult a bérkiáramlás üteme, ám egyes szektorokban a járvány miatt a vezetői szinteken is elbocsátások kezdődtek. Szektoronként nagyon eltérően alakul a fehérgallérosok helyzete: míg például a turisztika és a vendéglátás területén azonnal és határozottan be kellett húzni a fékeket, a mintegy 60 ezer embert foglalkoztató szolgáltató központok (SSC-k) állományát például sokkal kevésbé érintette a koronavírus – tette hozzá.