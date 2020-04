Meghosszabbította a kormány a kijárási korlátozást

Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a kijárási korlátozásokat Magyarország egész területén – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A kabinet ezen kívül újabb gazdaságélénkítő lépésekről döntött, és további részletek derültek ki a tizenharmadik havi nyugdíjról.

Hetente vizsgálják a korlátozások szükségességét

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint mostantól mindig a szerdai kormányülésen döntik el, hogy szükséges-e a kijárási korlátozások megváltoztatása (tehát szigorítás vagy könnyítés), illetve helyben hagyása. Most ez utóbbi történt, tehát továbbra is érvényben van, hogy mindenki csak indokolt esetben hagyhatja el a lakhelyét, például munkavégzés, vásárlás vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele esetén (teljes lista: koronavirus.gov.hu). Fontos rendelkezés, hogy mindenkinek 1,5 méteres távolságot kell tartania egymástól (a tömegközlekedésben is), illetve a boltba, piacra és a patikába 9–12 óra között csak a 65 évnél idősebbek mehetnek, előtte és utána pedig mindenki más. Gulyás Gergely hozzátette, a húsvéti hétvége kedvező tapasztalatai után a mostani hétvégén is a polgármesterek dönthetnek a településeiken a kijárási korlátozások további szigorításáról, például egyes közterületek lezárásáról.