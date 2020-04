Meglepő növekedés a csomagforgalomban, de nincs fennakadás

Belföld

Meglepő növekedést okozott a koronavírus-járvány a csomagforgalomban, de nincs fennakadás – olvasható a szerdai Magyar Nemzetben.

A Magyar Posta arról is tájékoztatta a lapot, hogy a járvány nélkül tervezetthez képest április első hetében több mint 25 százalékkal több csomagot kézbesített, és még a húsvét előtti négy munkanapos héten is 20 százalék feletti volt az eltérés.

Március vége óta ismét érkeznek – mégpedig egyre jelentősebb mennyiségben – a korábban, még március elején megrendelt küldemények a Távol-Keletről is.

Az érintésmentes kézbesítés is “flottul” megy, ezt az ügyfelek is támogatják, és nem is hiányolják az aláírást. Emellett egyre kevesebb webáruház ajánlja fel a fixponti átvételt, illetve támogatják, kifejezetten kérik az online fizetést.

Mostanában leginkább szájmaszkokat, fertőtlenítőszereket, higiéniai és kozmetikai cikkeket rendelnek a Magyar Posta partnereitől. A home office-hoz és a digitális oktatáshoz kapcsolódóan pedig az elektronikai cikkek is nagyobb számban jelentek meg a csomagok között, és az olyan háztartási kisgépek is, mint a kenyérsütő vagy a szendvicskészítő. Emellett azért sok a szokásos tavaszi rendelés is a postánál: a kerti szerszámok, a felújításhoz szükséges anyagok, a csúszdák. Több viszont a feladott bicikli, és fellendült a sportszerek és az állateledel e-forgalma is, de a ruházati e-kereskedők tavaszi akciói is pörgetik a piacot.