Megváltozott munkaképességű személyek ellátása melletti munkavégzésre vonatkozó szabályok 2020-ban

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban) részesülő személynek változatlanul ügyelnie kell arra 2020 folyamán is, hogy az ellátása mellett szerzett jövedelme három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a mindenkori minimálbér 150%-át (idén a 241.500 forintot), illetve legalább középfokú végzettséget vagy képzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetében a garantált bérminimum 150%-át (idén a 315.900 forintot), mert ellenkező esetben az ellátását megszüntetik.

A kereset tehát meghaladhatja az adott hónapban ezt a felső korlátot, akár két egymást követő hónapban is, de három egymást követő hónapban már nem. Vagyis a keresetet háromhavi gördülő ablakban kell figyelni. A rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak, ezért a folyósítás időtartama nem minősül szolgálati időnek. A rehabilitációs ellátás összegéből ellenben vonják a nyugdíjjárulékot, így a folyósítás tartama szolgálati időnek minősül. Viszont egyik ellátás folyósítási időtartama sem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe.

A rokkantsági vagy a rehabilitációs ellátás mellett végzett munkával szerzett keresetet terheli a nyugdíjjárulék, így a munkavégzés tartamával szolgálati idő szerezhető (2012. január 1-jétől, miután az akkortól megszüntetett rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugdíjnak minősült, így sem a folyósítási idejével, sem a mellette végzett munka révén nem volt szerezhető szolgálati idő). Ez a szolgálati időtartam a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is beszámít mint keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltött idő.

A rokkantsági ellátásban részesülő személynek tíz napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot, ha keresőtevékenységet folytat, és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér vagy vállalkozó esetében a garantált bérminimum 150 százalékát. (Ez esetben az értesítéssel egyidejűleg igazolni kell a jövedelem összegét is.) Vagyis a rokkantsági ellátásban részesülő személynek csak abban az esetben kell bejelentenie, hogy dolgozik, ha a keresete három egymást követő hónap mindegyikében meghaladná a küszöbértéket.

Ezzel szemben a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek tíz napon belül be kell jelentenie azt is, ha keresőtevékenységet folytat vagy a keresőtevékenysége megszűnt, és ezen felül természetesen azt is külön be kell jelentenie, ha a keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér vagy vállalkozó esetében a garantált bérminimum 150 százalékát. (Ez utóbbi értesítéssel egyidejűleg persze neki is igazolnia kell a jövedelem összegét.)

Ha az érintett személy betölti a nyugdíjkorhatárát és igényli az öregségi nyugdíját, akkor a kereseti korlátozás megszűnik. Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy úgy döntene, hogy nem kívánja igénybe venni az öregségi nyugdíját, hanem inkább a rokkantsági ellátását kívánja kapni a korhatára betöltését követően is, akkor a rokkantsági ellátás mellett szerzett jövedelemre vonatkozó korlátozás fennmarad. (A rehabilitációs ellátás legfeljebb 3 évre állapítható meg, így a rehabilitációs ellátottnak igényelnie kell az öregségi nyugdíját a korhatára betöltését követően.)

A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást nem kell szüneteltetni, ha az érintett a közszférában dolgozna. Ha viszont az érintett betölti a nyugdíjkorhatárát és igényli az öregségi nyugdíját, akkor a közszférában dolgozó öregségi nyugdíjasokra vonatkozó szüneteltetési szabály rá is vonatkozni fog- írja a www.nyugdijguru.hu