Mérnöki bravúr a mobil járványkórház

Extra

Lokál ,

Rekordgyorsasággal, mindössze két és fél hét alatt elkészült a 150 fő befogadására alkalmas mobil járványügyi kórház Kiskunhalason. A komplexum a legmodernebb berendezésekkel és orvostechnikai eszközökkel felszerelve készen áll a koronavírusban megbetegedettek ellátására.

Március közepén kezdődött el annak a mobil járványkórháznak az építése, melyre a kormány a büntetés-végrehajtási szervezetet jelölte ki, a beruházásért felelős akciócsoport vezetésével pedig dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagyot bízta meg.

Az újonnan elkészült kiskunhalasi intézményen éjt nappallá téve, napi 24 órában két műszakban dolgozott több száz szakipari munkás és szakember. A 225 konténerből álló kórház 3100 négyzetméteres alapterületén 36 kórterem van, 16 az alacsony kockázatú, 16 a közepes kockázatú és 4 a súlyosabb állapotban lévő betegeknek nyújt majd ellátást. A legszigorúbb infektológiai szabályoknak is megfelelő épületegyüttes gyógyító-megfigyelő egységgel, háromutas zsiliprendszerű öltözőkkel, befogadó- és vizsgálórészleggel, külön laboratóriummal, röntgen-, ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá lélegeztetőgépekkel rendelkezik. A kórházban 3-féle orvosi tisztaságú gáz vételezésére van lehetőség, a 6000 liter tartályos és 2400 liter palackos cseppfolyós orvosi gáz felhasználására 444 db vételi hely szolgál.

– A két és fél hét alatt elkészülő kiskunhalasi járványügyi mobilkórház egy olyan mérnöki és kivitelezési bravúr, amely igazolja, hogy ilyen rövid idő alatt is lehet kiváló minőségű és felszereltségű kórházat építeni – mondta Kovács Zoltán Kiskunhalason.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta: a 150 beteg befogadására alkalmas mobil járványügyi kórház ékes bizonyítéka azoknak a képességeknek is, amelyekkel egyébként a büntetés-végrehajtás rendelkezik, illetve annak a tudásnak, amely a magyar szakembereket kórházépítésben, kórházak felszerelésében és berendezésében jellemzi.

Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy a kormány kellő időben meghozta azokat a korlátozó, illetve előkészületi döntéseket, amelyek lehetővé teszik a koronavírus terjedésének lassítását. Az államtitkár ugyanakkor hozzátette, a kormány megfelelő időben meghozott jó döntései nem tudják garantálni, hogy a körülmények megváltozása miatt bármelyik pillanatban ne lobbanhatna be, és „ne következhetne be egy olyan szcenárió, amely indokolttá tenné a több tízezer ágy szükségességét”.

Kovács Zoltán videóüzenetben elmondta, felkészültünk arra, hogy minden körülmények között megfelelő ellátást tudjon nyújtani a járványkórház a magyarok számára. Hozzátette, az intézmény Európa egyik legmodernebb ilyen típusú kórháza.

– Ez egy konténerkórház, egy olyan felszereltségű építmény, amely bárhol Európában megállná a helyét. Nemcsak a kivitelezés gyorsasága és minősége, hanem a benne elhelyezett műszerek és az ideérkező orvosok szaktudása miatt is. Bízunk benne, hogy a felkészültségünk sikerrel veszi majd az akadályt és bármilyen irányba is forduljon a vírus terjedése helyt tudunk majd állni a legkülönbözőbb védelmi helyzetekben is. Vigyázzunk egymásra!