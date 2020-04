Mi vár a kicsikre a kórházban? Képregénnyel mutatják meg!

Extra

Lokál ,

A koronavírus bár az idősekre és a krónikus betegekre a legveszélyesebb, ma már bárhol, bárki megfertőződhet, még a legkisebbek is. Számukra a maszkos, védőruhás orvosok, a sok előírás sokkal ijesztőbb lehet, mint a felnőtteknek. Az I. Sz. Bókay Gyermekklinika ezért egy állatos képregénnyel magyarázza el a gyerekeknek, mi vár rájuk egy esetleges fertőzés vagy vizsgálat esetén.

Mesével és kisállatos képekkel igyekszik az I. Sz. Bókay Gyermekklinika barátságosabbá és kevésbé ijesztővé tenni a kicsik számára a veszélyhelyzet idején a kórházi látogatást. A közösségi oldalon osztották meg pontról pontra, hogy mi történik egy esetleges koronavírus-kivizsgálás során.

„A bejáratnál kedves, önkéntes leendő doktor nénik és doktor bácsik fognak titeket várni, és különböző kérdéseket fognak feltenni nektek. Ha esetleg nem maszkot viselve jönnétek, ők adni fognak nektek! – kezdték a mesét, és hozzátették, hogy mindjárt a bejáratnál megmérik a kicsik hőmérsékletét is. – Tudjátok, otthon is meg kell mérni néha, ha nem érzitek jól magatokat, nincs ebben semmi újdonság. Ha mindez megtörtént, és úgy látjuk, hogy lehetséges az, hogy koronavírus-fertőzésetek van, külön fogunk választani titeket azoktól, akiket nem tartunk erre gyanúsnak, és a klinikán belül egy Láz Ambulancia nevű helyre fogunk irányítani benneteket. Ne lepődjetek meg, ezen a helyen orvosaink, ápolóink úgy néznek ki, mintha űrhajósnak lennének öltözve!” – avatják be a kicsiket finoman a részletekbe. Kitérnek arra is, hogy az édesanya vagy az édesapa ölében ülhet a gyermek, míg a vizsgálat tart.

„Hát, bizony ehhez bele kell nyúlnunk a torkodba és az orrodba is egy pálcával. Ne ijedj meg, megígérjük, hogy ezt a lehető legügyesebben fogjuk elvégezni és közben végig Anya vagy Apa ölében lehetsz” – írják a közösségi oldalon. Hozzáteszik, hogy ha minden rendben van, a kicsik hazamehetnek, azonban ha jobbnak látják, néhány napig bent kell maradniuk.

„Előfordulhat az is, hogy ahhoz, hogy meggyógyulj, átmenetileg a segítségünkre lesz szükséged, és egy kicsit velünk kell maradnod, de Anya vagy Apa ekkor is veled lehet. Ez nagyon jó! Ebben az esetben se aggódj! Együtt fogunk harcolni, és amikor megbizonyosodtunk róla, hogy meggyógyultál, elbúcsúzunk, bár biztos nagyon hiányozni fogsz Nekünk!” – írták.