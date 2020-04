Milyen lehetőségek adódnak abból, hogy nincs nyugdíjkényszer?

Belföld

Magyarországon nincs nyugdíjkényszer, így senki sem köteles igényelni a nyugdíját akkor, amikor annak feltételei teljesültek. A korhatár betöltésével igényelhető nyugdíj mellett a nők kedvezményes nyugdíjára is vonatkozik az a lehetőség, hogy az ellátás igénylése halasztható. A közszférában a korhatár betöltésével ugyan egyes közszolgálati jellegű jogviszonyok az adott jogviszonyra vonatkozó szabályozás következtében megszűnhetnek, de ez sem teszi kötelezővé (legfeljebb célszerűvé) az öregségi nyugdíj igénylését.

A nyugdíjigénylés elhalasztásának alapvetően három indoka lehet:

a valorizációs szorzók hatásának optimalizálása,

a százalékos mértékű nyugdíjszorzó növelése, amelyet a szolgálati idő egész években mért hossza határoz meg,

a korhatár betöltését követően a nyugdíj igénylése nélkül szerzett további szolgálati idő alapján járó nyugdíjbónusz lehetőségének kiaknázása.

A fenti érvek ellentétes hatást gyakorolhatnak a nyugdíjigénylés időzítésével kapcsolatos döntésre. Például a valorizációs szorzók miatt most éppen az idei nyugdíjmegállapítás látszik célszerűnek a jövő évre halasztás helyett a koronavírus-pandémia gazdaságromboló hatásainak következtében, a másik két indok viszont a 2021-es vagy későbbi igénylés felé billentheti a mérleg nyelvét.

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani. 2020. évi nyugdíjigénylés esetén a 2018-as és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2019. év (magas) kereseti szintjéhez igazítani a valorizációs szorzók révén. 2021. évi nyugdíjigénylés esetén viszont a 2019-es és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2020. év (romló) kereseti szintjéhez igazítani.

Az említett három fő indok mellett érdemes figyelembe venni a nyugdíjigénylés időzítése kapcsán az egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyok megszüntetésének módját és az azzal kapcsolatos előnyöket, hátrányokat is. A nők kedvezményes nyugdíját igénylő közalkalmazott hölgy jogviszonyát például a munkáltatója köteles az érintett hölgy számára legelőnyösebb módon, munkáltatói felmentéssel megszüntetni, de csak akkor, ha a kedvezményes nyugdíj feltételei legkésőbb a felmentési idő utolsó napján teljesülnek.

Az idei nyugdíjigénylés mellett szóló érveket erősítheti a 13. havi nyugdíj visszaépítésének jövő évi megkezdése is, hiszen aki 2020-ban már nyugdíjas, az jövőre már plusz egy heti nyugdíjra is jogosult lesz, és természetesen már részesülni fog a 2021. januári rendszeres nyugdíjemelésben is.

A halasztás mellett szóló fő indokok egyike viszont, hogy a százalékos mértékű nyugdíjszorzó hosszabb szolgálati idő esetén magasabb. A nyugdíjtörvény szerint az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. Ha valaki a nyugdíj feltételeinek teljesítésével nem igényli a nyugdíját, hanem tovább dolgozik, akkor ezzel növeli a szolgálati idejét, így a nyugdíjszorzó százalékos mértékét is. Ez azért fontos összefüggés, mert az 1988 óta szerzett keresetekből számított havi nettó életpálya átlagkereset összegét ezzel a nyugdíjszorzóval kell megszorozni a nyugdíj összegének meghatározásához. Ha például ez a nettó havi életpálya átlagkereset 200 ezer forint és a szolgálati idő teljes években meghatározott hossza 40 év (amelyhez 80% mértékű nyugdíjszorzó tartozik), akkor a 200 ezer forint 80%-a, azaz 160 ezer forint lesz a nyugdíj megállapított összege. Ha az érintett személy két évvel elhalasztaná a nyugdíjigénylést, miközben mindvégig dolgozik, akkor már 42 év lehetne a szolgálati ideje, amelyhez 84% a nyugdíjszorzó mértéke, akkor már 168 ezer forint lenne a nyugdíja összege. Ez a számítás a korbetöltött öregségi nyugdíj mellett természetesen a nők kedvezményes nyugdíjára is vonatkozik, hiszen annak összegét nem a jogosító idő hossza, hanem az érintett hölgy által szerzett összes szolgálati idő hossza figyelembe vételével kell meghatározni.

Ha pedig valaki a nyugdíjkorhatára betöltését követően igényli csak a nyugdíját, miközben tovább dolgozik, akkor jogosulttá válhat a nyugdíjbónuszra is, amely 30 naponként a nyugdíj fél százalékával egyező mértékű többlet. (Ez a nők kedvezményes nyugdíjára nem vonatkozik.) A nyugdíjtörvény rendelkezése szerint az, aki a nyugdíjkorhatára betöltését követően a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozik és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik, minden további 30 nap szolgálati idővel 0,5%-os nyugdíjnövelésre szerez jogosultságot. Vagyis egy év alatt 6%-kal, 2 év alatt 12%-kal, 3 év alatt 18%-kal – és így tovább – növelhető a nyugdíj összege, ha valaki nem igényli a korhatára betöltésével az ellátását. A nyugdíjnövelés iránti igényt az öregségi nyugdíj iránti kérelem későbbi tényleges benyújtása során kell érvényesíteni.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu