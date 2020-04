Minden magyarnak lesz munkája

Belföld

Beringer Roland ,

A gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb eleme a munkahelyek védelme, ehhez pedig az egyik legfontosabb eszköz a bértámogatás – jelentette ki Schanda Tamás államtitkár az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

A magyar kormány álláspontja egyértelmű, a magyar emberek munkahelyeit meg kell védeni, és amennyi munkahelyet a vírus elpusztít, annyi helyére kell újakat létrehozni – jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Hozzátette, a balliberális kormányokkal ellentétben a mostani kabinet nem segélyezéssel, hanem munkahely teremtéssel és bértámogatással kezeli ezt a nehéz helyzetet.

– Az állam a kieső munkaidőre jutó bér 70 százalékának térítésével kompenzálja a munkavállalót, ami a rövidített idejű munkavégzésben történő foglalkoztatás alatt, de legfeljebb három hónapig jár – tájékoztatott az államtitkár. A munkáltatóknak a kérelmet a kormányhivataloknak kell benyújtaniuk digitális úton.

Schanda Tamás továbbá elmondta, a bértámogatás akár több százezer a járvány okozta problémás helyzetbe került családnak jelenthet segítséget, emellett cégek tömegének biztosíthatja a túlélést.

Elindult egy speciális kutatás-fejlesztési bértámogatás is, ami mintegy 33 ezer kutatót és mérnököt érinthet. A munkáltatók dolgozóként akár 318 ezer forintot is kaphatnak havonta. A vállalkozóknak lehetőségük van egy kétéves futamidejű munkahelymegtartó hitel felvételére is, ez a munkavállalók 9 havi finanszírozására fordítható.

Az államtitkár megismételte Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését, mi szerint, aki a járvány miatt elveszíti az állását az három hónap múlva talál majd munkát, vagy a piaci szektorban, vagy az államtól. – Annyi munkahelyet hozunk létre, amennyit a vírus elpusztít – erősítette meg Schanda Tamás.