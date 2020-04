Mindenki érdekében tartsuk be a szabályokat!

Extra

Holló Bettina ,

Tartsuk be a kijárási korlátozást, maradjunk otthon! – ezt kéri az operatív törzs. Sajnos egyre több fővárosi, Pest megyei lakos szegi meg a szabályokat, pedig a fertőzöttek kétharmada ebben a térségben van.

Magyarországon 895-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Közülük 58-an elhunytak, 94-en pedig pedig gyógyultan távoztak. Folyamatosan nő az elvégzett tesztek száma is, már 25 478 esetben vettek mintát. A legtöbb fertőzöttet a fővárosban (387 fő) és Pest megyében (164 fő) regisztrálták.

– A vírus az egész országban, valamennyi megyében jelen van, Budapest és Pest megye viszont koncentráltan érintett. Az összes fertőzött kétharmada itt van – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa sajnálatos tényről számolt be: egyre több a szabályszegő.

– Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályokat, és egyre több a büntetőeljárás is – közölte. Elmondta, hogy mostanáig csaknem hatezer szabálysértés miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Hozzátette: hasonló tendencia figyelhető meg Budapesten, egy nap alatt 375-tel emelkedett a szabálysértési feljelentések száma. Beszámolt arról is, hogy a hatósági házi karantén szabályait ugyancsak egyre többen szegik meg, eddig 507 esetben tettek szabálysértési feljelentést. Emellett a büntetőeljárások száma is emelkedett. Mostanáig 183 büntetőeljárás indult, köztük 51 esetben rémhírterjesztés miatt – ismertette Kiss Róbert.