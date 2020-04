Mosogatónak állt Bon Jovi

Extra

Kiss Nóra ,

A rocker már évek óta üzemelteti a saját jótékonysági konyháját JBJ Soul Kitchen néven New Jersey-ben.

Sajnos a koronavírus-járvány miatt most még több feladat akad a kifőzdében, ezért Jon Bon Jovi is beállt a konyhába segíteni az önkénteseknek. Egy fotót is megosztott közösségi oldalán, ahogy épp gumikesztyűben mosogat. A munka annyira inspirálta az énekest, hogy egy dalt is írt If you can’t do what you do, do what you can címmel, ami ezt jelenti: ha nem tudjuk a dolgunkat tenni, akkor végezzük azt el, amit tudunk.