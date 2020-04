Négy év alatt visszaépül a 13. havi nyugdíj

Belföld

Lokál ,

A koronavírus világjárvány hatásainak enyhítésére meghirdetett "Család- és nyugdíjas-védelem" program egyik fontos eleme, hogy négy részletben, 2021 és 2024 között az állam visszaépíti a 13. havi nyugdíjat. A kormányzati bejelentések szerint 2021 februárjában egy heti, majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben ugyanígy egy-egy heti nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok. A kormányzat erre összesen 280 milliárd forintot szán.

Ha ez az értesülés helytálló, akkor négy éven át minden évben egy heti többletkiadás jelentkezik, vagyis minden évben sor kerül egy 53. heti nyugdíj kifizetésére. Ez kerülne 4 év alatt összesen 280 milliárd forintba. Ha viszont valóban egy teljes havi plusz nyugdíj épülne föl négy részletben, akkor a 2021. évi egy heti kiadás (ha beleszámoljuk a korbetöltött öregségi nyugdíjra, a nők kedvezményes nyugdíjára, valamint a hozzátartozói nyugellátásokra fordítandó nyugdíjkiadás egy hétre jutó összegét, akkor az jövőre 70 milliárd forint lesz) 2022-ben már kétheti kiadás (140 milliárd forint), 2023-ban háromheti kiadás (210 milliárd forint), 2024-ben négyheti kiadás (280 milliárd forint) lenne, vagyis mindösszesen 700 milliárd forintba kerülne a 13. havi nyugdíj visszaépítése, majd 2025-től minden évben állandósulna az évi 280-300 milliárd forint körüli kiadási többlet a nyugdíjkasszában. (Ez a többletkiadás majdnem pontosan akkora, mint a nők kedvezményes nyugdíjára fordítandó idei költségvetési előirányzat.) Persze a kiadások korlátozhatók például akként, hogy beállítanak egy 13. havi nyugdíjplafont (az idei átlagos nyugdíjösszeg, 142 ezer forint, vagy a medián nyugdíjösszeg, 127 ezer forint lehet például egy felső határ; 2009-ben, az akkori 13. havi juttatás megszüntetése előtt 80 ezer forintban maximálták a kifizethető összeget – ez utóbbi öröklődött a nyugdíjprémium máig hatályos felső korlátjaként).

Mindenesetre a pontos részletek ismerete nélkül is nyilván üdvözli a nyugdíjas társadalom, hogy legalább egy-egy heti nyugdíj értékével nő a jövőre és az azt követő években elkölthető ellátásuk. Ez a plusz juttatás éppen olyan kedvező hatást gyakorolhat, mintha a következő négy évben minden nyugdíjas garantáltan megkapna egy bőkezűen számolt nyugdíjprémiumot. Ha pedig valóban egy havi többletnyugdíj épülne föl 2024-ig, majd annak kifizetése folytatódna 2025-től, akkor a nyugdíjasok hosszú távon is nagy segítséget kapnának. Persze ennek súlyos ára lenne, hiszen az évi 300 milliárd forint nagyságrendű plusz költségvetési kiadás fedezetét elő kell majd teremteni, ami több okból sem lesz egyszerű, mindenekelőtt azért, mert a magyar társadalom öregszik.

Ma a lakosság 19,3%-a, közel kétmillió ember 65 évesnél idősebb – őket fenyegeti leginkább a járvány. Közülük 600 ezren magányosan élnek, őket nem csak a vírus, hanem az egyedüllét egészségromboló ereje is sújtja – a magány úgy hat a nyugdíjas szervezetére, mintha minden nap elszívna 15 szál cigarettát! 2030-ra már több, mint 2,1 millió ember tölti majd be a 65 éves életkorát. Később az öregedési folyamat tovább gyorsul, mivel az utolsó nagylétszámú korosztály az 1975 körül született Ratkó-unokáké, akik 2040 után töltik be a korhatárukat, viszont utánuk már nagyon kevesen vannak a fiatalok. Az előrejelzések szerint 2060 körül már minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz. Miért kell ilyen messzire tekinteni a 13. havi nyugdíj visszaépítése kapcsán? Azért, mert

ha valóban beépül a nyugdíjkiadásokba egy plusz hónapnyi terhelés, akkor azzal hosszú távon is számolni kell.

A plusz egyheti nyugdíj csak 2021. februárjától jelent majd segítséget a nyugdíjasoknak. A mostani veszélyhelyzetben további megfontolásra érdemes, hogy rászorultsági alapon milyen azonnali segítséget lehet adni a leginkább kiszolgáltatott idős honfitársainknak, közülük is mindenekelőtt a magányos, hetven éven felüli kisnyugdíjasoknak, akik egyébkén is a legnagyobb veszélynek vannak kitéve a koronavírus miatt. A gazdaság és a munkavállalók megmentése mellett a nyugdíjasok és egyéb ellátottak – két és félmillió ember – további támogatása is elengedhetetlennek látszik a járvány miatti veszélyhelyzetben- írja a www.nyugdijguru.hu.