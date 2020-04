Neked énekelek! Magyarország összefogott

Extra

Elképesztő összefogás mutatkozott meg a magyarok részéről! Vasárnap este a TV2 Neked énekelek című gálaműsorában közel 25 millió forint gyűlt össze azoknak a segélyszervezeteknek, akik erőn felül teljesítve támogatják a koronavírus miatt bajbajutottakat.

Különleges gálaesttel jelentkezett vasárnap a TV2. A Neked énekelek című műsor egyszerre volt nagyszabású, meghitt és szívbemarkoló is. A produkcióban több mint ötven híres sportoló és népszerű művész énekelt, hogy a csatorna mellet ők is segíthessék és köszönetet mondhassanak a koronavírus ellen nap mint nap a frontvonalban harcolóknak.

A hírességek mellett a TV2 műsorvezetői is előadtak egy dalt. A kezdeményezéshez Kovács Ákos és Janicsák Veca is csatlakozott, ők egy közös nótával lepték meg a közönséget. Mellettük Radics Gigi, Wolf Kati és Veres Mónika is feldobta a show-t, akik dívaként táncoltak partvisnyéllel, miközben mikrofonnak hajszárítót vagy éppen egy tejes dobozt használtak, csakhogy felvidítsák a sokak számára egyhangúvá váló hétköznapokat.

De feltűntek olyan legendák is, mint Presser Gábor, Charlie, Frenreisz Károly, Balázs Fecó és Demjén Ferenc, aki az est házigazdáinak, Ördög Nórának és Till Attilának a saját otthoni karanténélményéről is beszámolt.

– Hála Istennek szerencsés helyzetben vagyok, nem kell szűk helyen lennem, mert vidéken lakom, így könnyebb elviselni a bezártságot – mondta, majd hozzátette, amint vége a veszélyhelyzetnek újra turnézni fog.

A műsor folyamán egyébként Demjén Rózsi egyik sáljára is licitálni lehetett, amit végül egy esztergomi férfinak sikerült megvásárolnia 250 ezer forintért. Természetesen ezt az összeget is a segélyszervezeteknek adományozták. A megható gálaműsor végén kiderült, hogy a magyarok óriási összefogásról tettek tanúbizonyságot, Ördög Nóra könnyeivel küszködve jelentette be, hogy közel 25 millió forint adomány gyűlt össze.

Fotó: TV2/Gazdag Éva Fotó: TV2/Gazdag Éva Neked Énekelek! gálaműsor Fotó: TV2/Gazdag Éva Neked Énekelek! gálaműsor Neked Énekelek! gálaműsor Neked Énekelek! gálaműsor Neked énekelek! gálaműsor