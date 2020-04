Nem lesz meg a BL győzelem

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

A Veszprémmel kétszer került a BL-győzelem közelébe Sterbik Árpád, de úgy tűnik, e trófea nélkül fejezi be a pályafutását. Visszavonulása húsvét előtt bizonyossá vált.

Veszprém – Még ha folytatják is a szezont, a kapuban már valószínűleg nem láthatják a szurkolók Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának világklasszisát. A 40 éves zentai születésű hálóőr – aki már korábban bejelentette, hogy az idény végén befejezi játékos-pályafutását – erről a Kossuth Rádiónak beszélt, valamint felelevenítette pályafutása legszebb pillanatait, első helyen mindjárt azt, amikor 2001-ben Veszprémbe szerződött. Rögtön első évében közel került nagy álmához, a Bajnokok Ligája-győzelemhez. Három évet töltött Veszprémben, majd a Ciudad Realhoz igazolt. Ezt követően a másik spanyol sztárcsapatban, a Barcelonában szerepelt, két évvel később pedig a macedón Vardar Szkopje játékosa lett. Utóbbival is megnyerte a Bajnokok Ligáját, a 2017-es kölni négyes döntőnek pedig a legértékesebb játékosa lett.

Sterbik Árpád 2018-ban igazolt újra a Veszprémhez, az elmúlt idényben a magyar csapattal is közel került a BL-trófeához, de a négyes döntőben ő és Nagy László is megsérült, az együttes pedig kikapott a fináléban.

– Tavaly nagyon megértünk a BL-sikerre, de nem sikerült. Ez a járvány pedig most egy kicsit keresztbe tett az utolsó szezonomnak – mondta a kiváló kapus, aki a jövőben várhatóan kapusedzőként dolgozik majd a klubnál.

MTI