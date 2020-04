OBH: Továbbra is be kell tartani a járványügyi intézkedéseket a bíróságokon

Belföld

Megszűnt ugyan a március 15. óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon, de a járványügyi intézkedéseket továbbra is be kell tartani – tájékoztatta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) pénteken az MTI-t.

A kormány március 31-ei, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló rendelete értelmében a bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt is működnek. Továbbra is mindenkinek be kell tartania azonban azokat az intézkedéseket, amelyek a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének védelmét szolgálják – közölték.

A bíróság épületébe az ügyfelek főszabályként továbbra sem léphetnek be és a személyes ügyfélfogadás is szünetel a bíróságok kezelőirodáin. A bíróság az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus, kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján hajtja végre.

Bírósági eljárásokat továbbra is lehet kezdeményezni, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás, amelyhez ügyfélkapu-, cégkapu- vagy hivatalikapu-regisztráció szükséges. A papíralapú beadványok postai úton nyújthatók be – ismertették.

A jogszabály rendezi a polgári, közigazgatási, gazdasági és büntető ügyszakokban az ügyfeleket érintő legfontosabb változásokat is, amelyek a bíróságok honlapján, illetve a kapcsolódó hivatkozásokban olvashatók.

A https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/megszunt-rendkivuli-itelkezesi-szunet-birosagokon címen olvasható az OBH közleménye, és ahhoz kapcsolódva még hét linken a veszélyhelyzet ideje alatt érvényes polgári peres, illetve nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a fizetési meghagyásos eljárásra, a büntetőeljárásokra, a közigazgatási bírósági eljárásokra, valamint a bíróságok szervezetére és igazgatására vonatkozó részletes tájékoztató.

Az ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak a https://birosag.hu/sites/default/files/users/%C3%9Cgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2020_04_02.pdf címen is.