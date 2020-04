Operatív Törzs: Így járjon munkába, aki teheti

Belföld

Lokál ,

A csütörtöki Operatív Törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos elmondta, aki csak teheti kerülje a tömegközlekedést.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy akinek van autója és munkába kell járnia, az mindenképpen autóval menjen. Elmondta, hogy az autót is tartsuk tisztán, és a belső felületeket is gyakran töröljük le – tette hozzá. Azt is tanácsolta, hogy érdemes biciklivel is munkába járni annak, aki teheti. Ha tömegközlekedéssel kell menni, akkor minél rövidebb időt töltsünk el várakozással.

Müller Cecília elmondta: az elmúlt 24 órában 585-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon, egy ember meghalt. Az elhunyt szív- és érrendszeri betegségben, anyagcsere-betegségben szenvedett. Vele 21-re emelkedett az elhunytak száma. Hangsúlyozta azt is, hogy a gyógyultak száma is növekszik, ők jelenleg 42-en vannak.

A tisztifőorvos mindenkitől azt kérte, hogy a fertőződés esélyét minden lehetséges módon csökkentsék: ne találkozzanak másokkal, ha mégis, tartsák a másfél méteres távolságot, és csak akkor hagyják el otthonukat, ha feltétlenül szükséges.

Vannak olyanok, akik visszatérően megszegik a kijárási korlátozás szabályait, velük szemben helyszíni bírságot és feljelentést kellett alkalmaznia a rendőrségnek – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes hozzátette: a kijárási korlátozások ellenőrzése során a rendőrség 187 esetben figyelmeztetést alkalmazott, több mint 70 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 162 esetben pedig feljelentést tettek a rendőrök.

Mint mondta, a rendőrség a polgárok együttműködésére számít, ezért volt sok a figyelmeztetés, azonban a kijárási korlátozást visszatérően megszegőkkel szemben helyszíni bírságot szabnak ki vagy feljelentést tesznek. Kiemelte: sokszor előfordul, hogy fiatalok gyülekeznek közterületeken. Ezeket a közterületi tartózkodásokat azonban minimálisra kellene csökkenteni – mondta Lakatos Tibor.