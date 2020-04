Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz

Belföld

Beringer Roland ,

Orbán Viktor miniszterelnök és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön videókonferencián tárgyalt a koronavírus-kutatócsoportok vezetőivel.



– A járvány hosszú lesz, a java most következik – jelentette ki Orbán Viktor. – Vakcina nincs, sokáig nem is lesz, ezért szükségünk van minden lehetséges gyógyszerre, ami enyhíti a betegség tüneteit. Magyarországon több gyógyszer tesztelése is zajlik, és vannak olyan gyógyszerek, melyeket gyártani is tudunk. A feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel – mondta a kormányfő a professzoroknak.