A miniszterelnök a veszélyhelyzet 25. napján egy videót osztott meg a közösségi oldalán.

Huszonötödik nap. Virágvasárnap. Egyetlen magyar sincs egyedül- írja a videóhoz Orbán Viktor.

Most vasárnap virágvasárnap , a jövő héten húsvét, ugye ilyenkor általában azért mégis inkább a Jóisten felé szoktuk terelni a gondolatainkat, ez talán idén sem marad el, de most lesz gondolkodni valónk saját magunkról is – mondja többek közt a miniszterelnök.