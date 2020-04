Orbán Viktor: Harcolunk minden emberéletért

Belföld

Harcolnunk kell minden emberéletért – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, megköszönve az egészségügyi dolgozók és minden a társadalmat kiszolgáló ember munkáját. Külön említette az édesanyák áldozatát, akik otthon maradtak a gyerekekkel. A miniszterelnök elmondta, hogy idén minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintos pluszjuttatást kap, kedden pedig bemutatja minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervét, hogy minél több munkahelyet sikerüljön megmenteni.

– 500 ezer forintos extra juttatást kap idén minden egészségügyi dolgozó a többletmunka elismeréseként és azért, mert a védekezésben ők vannak legjobban kitéve a koronavírus-fertőzésnek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban. A kormányfő beszélt a gazdasági intézkedéscsomagról is, melynek részleteit jövő kedden ismertetik. Annyi azonban már tudható, hogy négy részből áll majd, ebből kettő rész a munkahelyek megőrzéséről és a munkahelyek teremtéséről szól, vagyis a meglévők megőrzése mellett a minél több, új munkahely létrejöttét fogja elősegíteni az akcióterv.

– Annyi munkahelyet fogunk teremteni, amennyit a vírus elpusztít – szögezte le. A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány nem szeretne visszatérni a segélyalapú gazdaságra.

– A segély alamizsna, leépülés, és függőség, kuncsorgó élet, míg a másik lehetőség a munkaalapú gazdaság, ahol van munka, kereset, önbecsülés, függetlenség és a végén van büszke élet – fogalmazott. Hozzátette, az hogy ajándékként pénzhez juthasson egy közösség, olyat még a világ nem látott, és ez csak hitelből volna lehetséges, a hitel pedig mindig sokkal többe kerül, mintha dolgoztunk volna. A kormányfő szerint, ha hitelt veszünk fel, akkor „bekanyarodunk abba az utcába, aminek a végén ott vár bennünket az IMF meg a Soros György-féle pénzügyi spekulánsok”.

Orbán kitért az egészségügy helyzetére is, mely szektorra nagy próbatétel vár, ezért is létfontosságú, hogy a járvány terjedése tovább lassuljon. Ezért veszik fontolóra a kijárási korlátozás meghosszabbítását, figyelembe véve azt is, hogy közeleg a húsvét, ami hagyományosan a családi találkozók egyik ünnepe. Erről, várhatóan szerdán születik döntés, de valószínűleg a családi ünneplés és a locsolkodás nem lesz lehetséges, vagy csak szigorú korlátok között.

– A húsvét talán arra is alkalmas, hogy átgondoljuk, hogyan szervezzük meg az életet addig, amíg a koronavírus elleni vakcina megszületik – összegzett Orbán Viktor.

Vezénylési terv az egészségügyben

Orbán Viktor szerint arra is fel kell készülni, hogy az egészségügyi dolgozók egy része is megbetegszik, akiket pótolni kell. Ezért az egyik legfontosabb dokumentum az úgynevezett egészségügyi átcsoportosítási terv, ami arról szól, hogy hogyan kell az erőket majd jól szervezetté tenni arra az időszakra, amikor tömegessé válik a fertőzés. A törvények egészségügyi veszélyhelyzetben minden egészségügyi dolgozónak kötelezővé teszik a vezényelhetőséget, ilyenkor központilag lehet gazdálkodni velük. Ezért a kormány

– lefoglalt 110 kollégiumot, ahol 19 ezer 820 embert tudnak elhelyezni,

– továbbá 58 hotelt irányít most a kormány, melyek 5661 ember elhelyezésére alkalmasak,

– ezenkívül 3543 jármű áll rendelkezésre,

– összesen 203 ezer 770 ember folyamatos étkeztetéséről tudnak gondoskodni.