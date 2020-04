Orsovai Reni: Nincs megállás, menni kell előre!

Extra

A legtöbb zenészhez hasonlóan, Orsovai Reninek, A Dal 2020 győztesének is számos koncertjét lemondták a koronavírus miatt. A székesfehérvári énekesnő ugyanakkor nem csügged, zongorán gyakorol, és új dalokon töri a fejét.

Lassan egy hónapja már, hogy Orsovai Reni győztesként örülhetett A Dal 2020 színpadán. Rácz Gergővel közös daluk, a Mostantól óriási siker lett, azontúl, hogy a Petőfi Zenei Díj Az év dala elismerését is bezsebelték, a Youtube-on már közel 15 millióan nézték meg a klipet. Reni ráadásul duplán izgulhatott A Dal 2020 döntőjében, hisz egy másik produkcióval, Nene zenekarával is bekerült a legjobbak közé.

„Azt hiszem, hogy már feldolgoztam a sikert, időm az volt rá bőven az elmúlt egy hónapban” – kezdte az M2 Petőfi TV online interjújában Orsovai Reni.

„Persze a legjobb az lenne, ha ezeket az érzéseket most koncerteken is át lehetne adni az embereknek, de erre sajnos nincs lehetőség. A kényszerkarantén arra viszont jó, hogy fejlesszem a zongoratudásom. Folyamatosan itthon vagyok, délelőtt online énekórákat tartok a diákjaimnak, mivel egy középiskolában tanítok. Délután pedig gyakorolgatok, és a kutyámmal játszok” – mesélte az énekesnő, aki a legnehezebb időszakokból is igyekszik kihozni a maximumot.

„Aki zenész akar lenni, és abból akar megélni, annak nincs megállás, mindig menni kell előre” – tette hozzá Reni.