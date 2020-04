Országos tisztifőorvos: Emelkedik a kórházi kezelést igénylők száma

Belföld

MTI ,

A kórházban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma emelkedő tendenciát mutat – emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília szólt arról is, hogy a járvány alatt is rendben zajlik a kötelező védőoltások beadása. Aláhúzta, a magyar védőoltási rendszer kivételes az egész világon. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben 99,8 százalékos átoltottság van. Ezen felül a magyar kormány a HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást is biztosítja. Megjegyezte, bíznak benne, hogy a kutatók az új koronavírussal szemben is kifejlesztik a védőoltást.

Elmondta, hogy az elmúlt napon elhunyt 12 beteg egyike 41 éves volt. Hozzátette: ő baktérium okozta vérmérgezésben szenvedett, arra rakódott rá a koronavírus-fertőzés.

A tisztifőorvos köszönetet mondott a kutatók, az egészségügyben dolgozók, valamint Szent György-nap alkalmából a rendőrök folyamatos munkájáért a koronavírussal szemben.

Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek – hangsúlyozta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormány korábbi döntése értelmében május 3-ig maradnak érvényben a kijárási korlátozások. Az új szabályokról a kormány rendeletben fog dönteni, addig azonban a jelenlegi szabályoknak megfelelően csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Az élet újraindítása, a korlátozó intézkedések feloldása csak fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehetséges majd.

A települési önkormányzatok erre a hétvégére is meghatározhatnak szigorúbb szabályokat – tette hozzá.

Az ellenőrzésekről szólva azt hangsúlyozta: az elmúlt 24 órában minden eddiginél több, összesen 1545 intézkedést kellett végrehajtania a rendőröknek szabályszegések miatt. Ebből 696 volt figyelmeztetés, 459 helyszíni bírság és 390 esetben tettek feljelentést.

Pénteken 536 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg 10 942 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. A hatósági házi karanténban levőkkel szemben az elmúlt 24 órában 24 intézkedésre volt szükség. Hozzátette: a rendőrség március 12. óta ellenőrzi a hatósági házi karantén szabályainak betartását és már 1231 szabályszegés miatt kellett szankciót alkalmazniuk.

Beszámolt arról, hogy az éjszaka újabb egyéni védőeszköz-szállítmány érkezett, összesen 2 millió 600 ezer maszk, 10 ezer komplett védőruha és 21 lélegeztetőgép. Ezeket készletezték és már a központi raktárba szállították

A péntektől megnyitott Hegyeshalom II. közúti határátkelőről azt mondta: megindult az ingázók és a mezőgazdasági járművek átléptetésére egyelőre szűk, 3-3 órás időintervallumban, de hétfőtől ezt szélesebb körben tudják biztosítani reggel 5 órától 21 óráig.

A határforgalomról elmondta: teherforgalomban a belépő oldalon Rajkánál, a kilépő oldalon Csandápalotánál kell várakozással számolni.