Örülnek a budapestiek az ingyenes parkolásnak

A kormány a vírus terjedésének lassítása érdekében hétfőtől díjmentessé tette a parkolást Magyarország összes közterületén. A Lokál Budapest utcáin erről kérdezte a fővárosiakat, akik nagyon örülnek az intézkedésnek. Fontos hangsúlyozni, a rendelet nem a szabályok lazítását jelenti.

Orbán Viktor a veszélyhelyzetre hivatkozva hétfőtől elrendelte, amit Karácsony Gergely főpolgármester az elejétől kezdve elutasított, azaz hogy legyen díjmentes a parkolás a közterületeken. Az intézkedés értelme, hogy ha mégis ki kell mozdulnunk otthonról, akár dolgozni, akár vásárolni, azt, ha lehet, autóval tegyük, így elkerülve a tömegközlekedési eszközökön az egy légtérben való érintkezések számát, ezáltal csökkentve a fertőzésveszély kockázatát.

Bár több külföldi nagyváros is ingyenessé tette a parkolást, Karácsony a végsőkig tologatta maga előtt a döntést, és azzal érvelt, hogy ezzel sok százezer ember élete válna pokollá, és nem lenne szabad parkolóhely.

A Lokál munkatársa testközelből tapasztalta, hogy a valóságban ennek semmi jele nincs. Legyen szó az Andrássy út közelében lévő utcákról vagy a körutakat keresztező mellékutcákról, megannyi szabad parkolóhely található. Ugyanakkor érezhető, hogy a rendelkezés elérte célját, és egyre többen maradnak otthon. Az ingyenes parkolás kapcsán rengeteg embertől kaptunk pozitív visszajelzést.

– Jó döntésnek tartom az ingyenes parkolás bevezetését, csak még sokan nem tudnak róla, az az igazság. Sok a szabad parkoló, időt nyernek az autósok, és persze olcsóbb is – nyilatkozott elégedetten a burkolóként dolgozó Szabó Balázs, aki éppen munkába sietett.

– Elégedett vagyok a döntéssel. Autóval járok dolgozni, így ez most nagy segítséget jelent. Viszont örülnék, ha nem lenne több szigorítás – árulta el egy másik autóvezető, Dákai Júlia.

Az intézkedés hatására többen választják az autóval való utazást. – Örültem a bejelentésnek, szerintem ez segíthet a járvány lassításában. Itt dolgozom az utcában, az ingyenes parkolás miatt váltottam. Már autóval járok dolgozni a tömegközlekedés helyett – jelentette ki Csaba.

Körmendi Endre is elégedett a lépéssel, mint mondta, nem a környéken lakik, de munkaügyben a belvárosban volt dolga, és szerencsére már nem kellett a parkolási díjjal bajlódnia.

A rendelet hatályba lépésétől számított két nap elteltével már érzékelhető a változás, amit a budapestiek is örömmel fogadtak.

Karácsony ellenezte

Karácsony Gergely hosszú heteken keresztül arra hivatkozva nem vezette be az ingyenes parkolást Budapesten, mert az szerinte káoszhoz vezetne, és elfogynának a parkolóhelyek. Most, hogy a kormány az egész országban ingyenessé tette a parkolást, Budapesten továbbra is sok a szabad parkolóhely, zűrzavarnak pedig nyoma sincs az utakon – írja a Ripost.