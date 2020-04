Őszig eshetnek az ingatlanárak

Belföld

Lokál ,

Márciusban a februári adatokhoz képest 30 százalékára esett vissza az ingatlaneladások száma, de áprilisban sem sokkal fényesebb ennél a helyzet. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint mivel az ingatlanpiac nem tőzsde, az sokkal lassabban reagál a gazdasági folyamatokra, így az árak folyamatos csökkenése mellett a kereslet jövő tavaszra állhat vissza a koronavírus-járványt megelőző szintre.

A koronavírus magyarországi megjelenése drasztikus hatásokat váltott ki az ingatlanpiacon szinte néhány nap leforgása alatt, és az albérletárak zuhanórepülése mellett az adás-vételek száma is régen látott mélypontra csökkent. Márciusban az előző hónaphoz viszonyítva óvatos becslések szerint is 30 százalékra esett az ingatlaneladások mértéke, de ezek többsége is szükségvásárlás volt, vagy a járvány előtt elindított tranzakcióknak került pont a végére. Áprilisban valamelyest javult a helyzet, de februárhoz képest még mindig csak 40 százalék körül mozog az eladott ingatlanok száma.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa úgy értékelte, a piac gyorsan alkalmazkodott a járvány okozta körülményekhez, így például trend lett abból, hogy a tulajdonosok az ingatlanosoknak adják át a lehetőséget a lakás bemutatására az érdeklődőknek, csökkentve így a fertőzésveszély kockázatát.

„A kijárási korlátozások miatt természetesen sokkal nehezebbé vált az ingatlanok személyes megtekintése, emiatt megnőtt azoknak a tulajdonosoknak az aránya, akik nem szeretnének érintkezni a potenciális vevőkkel, és inkább az ingatlanosokat bízzák meg ezzel a feladattal. Népszerűek lettek a virtuális túrák, amikor az érdeklődőt videókapcsolattal vezetik körbe az ingatlanon, viszont az elmúlt két hónapban még nem találkoztunk olyan esettel, hogy a személyes megtekintésre ne került volna sor. Ez elkerülhetetlen még ezekben az időkben is” – mondta a szakember.

Hozzátette azt is, hogy az adásvételi szerződések aláírásánál is előfordul már az, hogy fél óra eltéréssel érkeznek meg az ügyvédhez, hogy minimalizálják az érintkezések számát. Mint mondta, az ügyfélkörükben most a családi házas övezetekben nagyobb az érdeklődés, a sűrűn lakott területeken nagyon visszaesett a kereslet.

Arra a kérdésre, hogy az ingatlaneladásokat illetően mit hoz a jövő, Gadanecz Zoltán úgy felelt, szép lassú emelkedésre számítanak, a piac pedig nagyjából egy év alatt tud majd visszarendeződni a járvány előtti állapotra.

„Év végére már elfogadható lesz a forgalom. Ez azt jelenti, hogy februárhoz képest 60 százalékra kúszhat fel az értékesítések száma. A növekedő kereslet és a csökkenő ingatlanárak nagyjából ősszel keresztezhetik majd egymást. Mivel az ingatlanpiac nem tőzsde és nem reagál olyan gyorsan a gazdasági folyamatokra, egyenletes árcsökkenés várható a következő hónapokban” – nyilatkozott a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

A szakember ezzel kapcsolatban példaként megjegyezte, a 2008-as világválság után 2013-ban már felfelé szálló pályára állt a gazdaság, az ingatlanárak ekkor mégis rendkívül nyomottak voltak és csak később kezdtek el emelkedni.