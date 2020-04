Osztrák kancellár: Húsvétkor is be kell tartani az óvintézkedéseket!

Külföld

MTI ,

Az osztrák kancellár csütörtökön arra figyelmeztette az ország lakosságát, hogy húsvétkor is be kell tartani az óvintézkedéseket

“Kérem, ne találkozzanak senkivel!” – üzente Sebastian Kurz kancellár. Hangsúlyozta, hogy az óvintézkedések érvényben vannak, így húsvétkor is otthon kell maradni, kerülni kell a találkozásokat, és be kell tartani a legalább egy méteres távolságot.

“Még korántsem vagyunk túl a nehezén, a vírus, akárcsak korábban, most is itt van közöttünk” – szögezte le Kurz. Hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is veszélyes. Ugyanakkor mindenkinek lehetősége van arra, hogy a magatartásával életeket mentsen – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a nyugat-európai országok között Ausztriában a legjobbak az eredmények, és ez a kijárási korlátozásoknak, az óvintézkedéseknek és a lakosság együttműködésének is köszönhető.

“A szabadság iránti vágy, a szülőkkel, nagyszülőkkel vagy a barátokkal való találkozás iránti vágy egyre nagyobb” – ismerte el. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy “mindezek ellenére ki kell tartanunk, hogy húsvét után közösen, lépésről lépésre visszatérhessünk a normalitásokhoz” – tette hozzá.

Ausztriában eddig összesen 13206-an fertőződtek meg koronavírussal. Az elmúlt 24 órában tízzel csökkent a kórházban kezelt betegek száma (1086 fő), és 266 fő fekszik az intenzív osztályokon.

Egy hét alatt csaknem megduplázódott ugyanakkor az áldozatok száma; míg múlt csütörtökig 158-an, addig mostanáig 296-an hunytak el koronavírus-fertőzés következtében. A gyógyultak száma is egyre nő.