Óvintézkedéssel tartják az érettségit

Belföld

MTI ,

Teljes értékűnek számítanak az idei, a koronavírus-járvány miatt megváltozott feltételek mellett szervezendő érettségi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mellett tartanak – közölte a köznevelési államtitkár az operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Maruzsa Zoltán elmondta: csütörtök este megjelent az érettségik megszervezését rögzítő kormányrendelet. Megerősítette: kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek május 4-21. között.

A vizsgák az első héten a nagyobb tárgyakból nem reggel nyolckor, hanem kilenckor kezdődnek, ezzel is szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben utazzanak a nyolc órára munkába érkezőkkel. Egy tantanteremben legfeljebb tízen lehetnek majd, de az a szám lehet nyolc-kilenc is, és legalább másfél méteres távolságot kell tartani, de lehet 2-2,5 méter is, a terem adottságaitól függően. Minden épületben kötelező fertőtlenítés lesz, igény szerint maszkot biztosítanak – ismertette a köznevelési államtitkár.

Fontos az együttműködés az orvosok és a hozzátartozók között a koronavírus-járvány miatt a kórházból hazabocsátott betegekkel kapcsolatban – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Müller Cecília közölte, hogy az idősotthonokban zajlik a járványügyi ellenőrzés, kiemelt figyelmet fordítanak a magasabb létszámú intézményekre. Ez azonban nem kizárólag ellenőrzést, hanem segítségnyújtást is jelent – emelte ki.

A tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy ezekbe az intézményekbe már jelentős mennyiségű védőeszközt szállítottak ki. Példaként említette, hogy budapesti intézményeknek a Fővárosi Kormányhivatal 36 800 kesztyűt és 262 600 maszkot osztott ki, a jövő héten pedig újabb egyéni védőeszközöket juttatnak el hozzájuk.