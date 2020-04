Óvjuk az idős szeretteinket!

Belföld

Kiss Nóra ,

A koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért őket kell a leginkább védenünk és segítenünk ebben a helyzetben. Kérjük meg idős szeretteinket, hogy tartsák be az utasításokat és maradjanak otthon. A bevásárlásban és egyéb ügyintézésben pedig segítsünk nekik. A személyes találkozót viszont kerüljük, hiszen akár mi is megfertőzhetjük őket. Telefonon viszont folyamatosan tartsuk velük a kapcsolatot, hogy ne érezzék magukat egyedül. Az idősek számára most különösen nehéz feldolgozni azt, hogy ki vannak szolgáltatva.