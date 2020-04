Pár óra és jön a havas eső

Belföld

Lokál ,

Bármennyire is nehéz elképzelni ebben a gyönyörű tavaszi időben, nagyon komoly lehűlés várható keddre.

Az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzése szerint holnap hajnalban már erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Az éjszaka első felében néhol még zivatar is kialakulhat, hajnalban pedig a hegyvidéki területeken átmenetileg havas eső is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, sőt erős széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

A déli óráktól felszakadozik, csökken a felhőzet, és délután már általában többórás napsütés valószínű. Reggel, kora délelőtt még többfelé valószínű eső, zápor, majd megszűnik a csapadék, és délután már legfeljebb csak elvétve lehet futó zápor. Az északnyugati szél megerősödik, a Dunántúl északnyugati részein és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul.