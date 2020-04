Pintér Tibort és Jenit közelebb hozta a karantén

Extra

Kiss Nóra ,

Pintér Tibort magánembereként és színházigazgatóként is megviseli a koronavírus miatt kialakult helyzet. A színész nagyon aggódik, hogy gazdaságilag mennyire fogja megviselni mindez szeretett színházát. Ilyés Jeniferrel való kapcsolatára viszont jó hatással van a karantén.

A járványügyi helyzetre való tekintettel több mint egy hónapja Pintér Tibor is bezárta a Nemzeti Lovas Színház kapuit a nézők előtt. Tenya igyekszik pozitívan felfogni a kényszerpihenőt, de mint minden felelős igazgatót, őt is aggodalommal tölti el a kialakult helyzet.

– Nagyon hiányzik nekünk a közönség és a színészekkel való közös munka, de tisztában vagyunk azzal, hogy most az egészségünk megőrzése a legfontosabb. Szerencsém van, hiszen a kollégáimmal nem csak a munka köt minket össze, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, akik szívesen töltik együtt az idejüket. Ez a helyzet most nekik és nekem is, mint a Nemzeti Lovas Színház igazgatójának nehéz, hiszen felelősséggel tartozom az embereimért. A bevételünk nagy része a jegyek eladásából származik, ami most nincs. A korábbi évek sikereinek köszönhetően gazdaságilag át tudjuk vészelni ezt az időszakot, de persze az aggodalom bennem van, hiszen nekünk tavasztól kora őszig tart a szezon, ami úgy tűnik idén elmarad. A kollégáim mindenben támogatnak, kitartanak mellettem, és sikerült úgy megegyeznem velük, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Ennek köszönhetően eddig még senkitől nem kellett megválnom, és a jövőben sem szeretnék – mesélte a Lokál Extrának a 46 éves színész, aki ugyanakkor élvezi, hogy több ideje jut a gyermekeire és 25 éves párjára.

– A mozgalmas hétköznapok mellett végre van egy kis időm lelassulni, és felfedezni a körülöttem lévő csodálatos dolgokat. Sokkal több időt töltök a két gyermekemmel, és a Jenivel való kapcsolatomra is jó hatással van a karantén. Nem csak egy vacsora erejéig futunk össze otthon, van időnk másra is. Rengeteget beszélgetünk – többek között a közös jövőnkről –, filmezünk, olvasunk, meditálunk. Vannak olyan ismerőseim, akiknek a kapcsolatára rossz hatással van az összezártság, mi a párommal azonban sokkal közelebb kerültünk egymáshoz – tette hozzá Tenya.

Édesanyjáról is gondoskodik

A színész 82 éves édesanyja, Ilike néni is betartja a szabályokat, és nem mozdul ki a lakásából. – Édesanyám közel lakik az unokáihoz, így velük együtt gondoskodunk róla. Maszkban visszük fel neki a bevásárlást, és olyankor az ajtóban váltunk vele pár szót. Mindig nagyon örül, hogy néhány percre láthat minket – mondta Tibor.

Kétfős csapatokban látják el a lovakat

– A Nemzeti Lovas Színház 18 lóval büszkélkedik, melyek ellátásáról és napi mozgásáról most is gondoskodnunk kell. Szigorú óvintézkedések mellett kétfős csapatokban ezért mindennap kint vagyunk a Kincsem Parkban – részletezte Tenya.