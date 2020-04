Azonnali tőkeinjekcióra van szüksége a nyugati piacoknak

Külföld

MTI ,

Kínában már részlegesen újraindította termelését az abroncsgyártó Pirelli, a nyugati piacokon pedig a gazdaság minél gyorsabb talpraállítását szorgalmazta a “háborús piaci helyzet” elkerülésére Marco Tronchetti Provera, a vállalat alelnöke, ügyvezető igazgatója szerdán.

Marco Tronchetti Provera a nemzetközi sajtónak, köztük az MTI-nek adott interjúban azt mondta, hogy a kínai-olasz nagyvállalat most esik át másodjára a koronavírus-járványon: először kínai gyárait, most pedig európai és amerikai üzemeit érintik a Covid-19 következményei.

Amikor a járvány Kínában tombolt, a csoport termelését – ötezer helyi dolgozóval – először húsz százalékosra csökkentették, majd újraindították. Jelenleg a dolgozóknak naponta kétszer megmérik a lázát, szájmaszkot viselnek és munkavégzés közben is betartatják velük a több mint egyméteres biztonsági távolságot egymástól.

Az Európában és az Egyesült Államokban található Pirelli-gyárak ezzel szemben a járvány miatt teljesen leálltak. “Precedens nélküli, hogy a világ leggazdagabb részét lezárták” – fogalmazott az alelnök. Megjegyezte, nem tart az autópiac zuhanásától, mivel “a közlekedési ágazatra és gépjárművekre mindig szükség lesz”.

Az 1872-ben alapított Pirelli alelnöke, ügyvezető igazgatója úgy látta, az európai és nyugati gazdaság újraindulása fokozatos lesz, de ehhez minél gyorsabb tőkeinjekció kell a kormányok és központi bankok részéről. “Ha az emberek azt érzik, hogy a járvány végetértével ha lassan is, de újraindulhatnak, mert a bankok a segítségükre sietnek, akkor a gazdasági rendszer helyreáll, ha nem is lesz olyan mint korábban. Ha viszont úgy érzik, nincsen pénz, egyedül maradtak és a félelem uralkodik el rajtuk, akkor háborús helyzetre kell számítani” – jelentette ki Marco Tronchetti Provera hangsúlyozva, hogy ez a háború a világháborúnál is “kegyetlenebb” lesz, mivel a járvány senkivel sem ír alá tűzszünetet.

Kifejtette, az olasz gyáriparosok szövetsége hat százalékos GDP-csökkenéssel számol, amennyiben az olasz gazdaság már húsvét után újraindulhat. Ha az újraindulás későbbi lesz, magasabb lesz a visszaesés is.

Az alelnök “lehetőségnek” nevezte a járvány utáni időszakot az Európai Unió számára. Hangsúlyozta, hogy Európa képviseli a világ legnagyobb fogyasztói piacát, de eddig nem volt képes egységes gazdasági szerkezet kialakítására. Példaként a megosztott európai energetikai politikát említette. “Sok függ Németországtól, amely reméljük, felismeri a koronavírus-fertőzés teremtette rendkívüli helyzet gazdasági lehetőségeit a közös újrainduláshoz” – mondta Marco Tronchetti Provera.