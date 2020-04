Pizsamás karantén Bruce Willis módra – Fotó!

Extra

Lokál ,

Minden ember életében legalább egyszer eljön annak a szomorú és fájdalmas döntésnek a pillanata, amikor szakít partnerével. Ilyenkor sokan képtelenek harag nélkül feldolgozni a válást.

Szerencsére vannak kivételek is, mint például Demi Moore és Bruce Willis. Ők közel 13 éve váltak el, és már mind a ketten továbbléptek, de a mai napig jó viszonyt ápolnak egymással, és nem csak a közös gyerekeik miatt. Annyira jóban vannak, hogy a közös karanténidőt is együtt tölti a család. Napjaik egy cseppet sem unalmasak, erről közös lányuk, Tallulah osztott meg egy képet az Instagram-oldalán. Az egész család egyen pizsamában pózolt, sőt még a kedvenc négylábúnak is csináltattak a régi időket idéző hálóruhából.