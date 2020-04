Rendőröket köpnek le szándékosan a koronavírus idején – Videó!

Egyre gyakoribb Nyugat-Európában az az életveszélyes és aljas szokás, hogy emberek egymást köpködik le a koronavírus idején. Mivel köztudott, hogy a fertőzés cseppfertőzéssel terjed, ezért a köpködés és a köhögés is hihetetlenül veszélyes. Legtöbbször áldozatul a rendőrök esnek, de volt már példa áruházi és kórházi dolgozók leköpésére is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Egyetlen nap alatt háromszor is megtámadtak így Bécsben rendőröket, ami a koronavírus idején természetesen fokozottan veszélyes. Szerdán először egy áruházhoz kellett kimenniük a rendőröknek, ahol egy bevándorlót tartóztattak le bolti lopás miatt. A tolvaj dühöngeni kezdett, letartóztatása közben ráköpött a rendőrökre, és azt mondta, nemcsak koronavírussal fertőzött, de hepatitiszes és AIDS-es is- ismerteti az Origo.

IF YOU'RE SICK & ANGRY, DON'T DO THIS: Due to the #coronavirus , Convid19 2019_nCov such videos started to spread on many different channels. Why would a person, a woman want to harm someone else? The woman spits on the buttons repeatedly pic.twitter.com/PINhe0fmMW #Resist

A második esetnél a rendőröknek szintén egy bevándorlóhoz kellett kimenniük, aki több autót is megrongált. Amikor elfogták, keményen ellenállt a rendőröknek, majd leköpte őket, azt kiabálva, hogy „korona”. A harmadik eset csupán 10 perccel ezután történt Bécs egy másik pontján, ahol egy osztrák férfi részegen kezdett el erőszakoskodni a kórházban. A férfiről ráadásul kiderült, hogy valóban koronavírussal fertőzött, így ellene egészen biztosan büntetőeljárás indul. A dühöngő férfi megpróbálta leköpni a kórházi biztonsági őröket is.

A koronavírus-járvány közepette egyre több hasonló esetről lehet hallani, ahol az emberek leköpnek vagy leköhögnek másokat, szándékosan. Ezt tette egy fiatal nő Franciaországban is, aki engedély nélkül volt kint az utcán a kijárási tilalom alatt. Amikor a rendőrök megállították, azt mondta nekik, hogy koronavírussal fertőzött és leköpte őket. A nő hét hónap börtönt és 350 eurós pénzbírságot kapott. De Svédországban is tombol az őrület, ott két youtuber, „Alpha&Ali” a járókelőket köhögte le az utcán. A valóban aljas provokációról videót is készítettek, amit azóta töröltek az internetről, egy újságírónak azonban sikerült lementenie.

Belgiumban egy áruházban történt hasonló eset, ott egy férfi ápolónak öltözve ment be a boltba. Bent aztán azt mondta a dolgozóknak, hogy koronavírussal fertőzött, és elkezdett rájuk köpni. Kiderült, hogy egy korábban elítélt bűnözőről van szó. Most két év börtönt is kaphat. Belgiumban ugyanis a járvány miatt kialakult helyzetben bűncselekménnyé nyilvánították a köpést, sőt, a koronavírus-fertőzés szimulálását is, amelyekért többéves börtön és több ezer eurós bírság járhat. Minderre azért volt szükség, mert Belgiumban is egyre több olyan esetről érkezett bejelentés, ahol az emberek rendőrökre köptek vagy koronavírussal fenyegetőztek.

De Francia Guayanán is köpködős támadással kellett szembenézniük a rendőröknek. Ott egy férfi szintén azt állította, hogy koronavírussal fertőzött, majd leköpte őket. Őt 14 hónapnyi börtönre ítélték. Thaiföldön pedig egy olyan férfi köpött le egy másik utast a vonaton, aki szintén koronavírussal volt fertőzött. A köpködő idős férfi egyébként nem sokkal később pedig meg is halt.

HELP NEEDED: Coronavirus Jihad Attack!

Thailand: Terrorist infected with coronavirus spits at a person buying a train ticket

While on the train the terrorist drops after vomiting & convulsing during the journey.

Officials NEED help finding the potentially infected man spit on. pic.twitter.com/a9EjXQHpOY

— Amy Mek (@AmyMek) April 3, 2020