Rossz hír! Csűrös Karolát életveszélyes állapotban szállították kórházba

A 83 éves színésznő trombózissal került kórházba, ahol most a koronavírus-járvány miatt szerettei sem látogathatják. A magyar teleregény Etusát, a menye, férje és az unokái fogják ápolni.

Saját otthonában kapott trombózist a Szomszédok sztárját, ami akár halállal is végződhetett volna, ha nem kap azonnal orvosi ellátást.

A hírről saját maga számolt be a Borsnak.

Való igaz, jelenleg is a Semmelweis Klinikám fekszem, korábban Honvédból szállítottak ide. Valószínűleg a korábbi térdproblémáimból adódó kevés mozgás miatt alakulhatott ki a vérrög. Szerencsére jobbak a leleteim, a napokban haza is mehetek, ha minden igaz – mondta a színésznő a napilapnak.

Mint arról beszámoltunk, a gyász nagyon megviselte Csűrös Karolát, aki több mint fél évszázadot élt együtt a 2019 nyarán elhunyt Horváth Ádámmal.

Természetes, hogy a színésznő is tart a koronavírustól, de azon van, hogy megtartsa pozitív életszemléletét.

– Rettenetes ez a járvány, már itt is ürítik ki a kórházakat és csak a nagyon súlyos esetek maradnak bent. Igyekeznek ránk figyelni, hiszen mindannyian félünk ettől a vírustól. A rokonaim és a barátaim se látogathatnak most meg, mindent le kellett tenniük a portán, az egyetlen kapcsolatom a külvilággal az a telefonom maradt – mesélte a színésznő, aki azt is elárulta, mi vár rá, ha végre hazatérhet – mondta a Borsnak.

– A menyem és a férjem unokáim viselik majd gondomat, vásárolnak be nekem, hoznak könyveket, ami rendkívül figyelmes tőlük. A barátaim természetesen most is velem vannak, mint a térdtörésem idején is. Korábban igyekeztünk összejönni egy ebédre Pásztor Erzsivel és Tóth Enikővel, most a helyzet miatt csak telefonon tudunk beszélgetni és tartani egymásban a lelket – tette hozzá a legenda.