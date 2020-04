Rubint Rékának egyre jobban hiányzik az édesapja

View this post on Instagram

Istenem, mit nem adnék még egy ölelèséért!!!😔🙏💔 Ezeket a fotòkat most találtam … évekkel ezelőtt egy címlapfotòzáson kèszültek. Akkor még nem sejtettem, hogy milyen értékes pillanatok birtokosa vagyok😔 Édesapám temetésén Norbi azt mondta, hogy Apukám mindegyikünkben picit tovább èl … Larának a hangja, Norbikának az állatok és a termèszet iránti szeretete, Zalánnak minden rezdülése, az èn kitartò, makacs, semmilyen akadályt nem ismerő mentalitásom, családszeretetünk … mégis annyira fáj a hiánya😔 Az idő múlásával egyre jobban hiányzik … minden, ami Ő volt! A megrendíthetetlen erő, határozottsàg, biztonság, szeretet, nyugalom, béke… #édesapàm #hiányzik #nosztalgia #sohanemmulloerzes