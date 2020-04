Rugalmas előlegkifizetés

Belföld

MTI ,

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) könnyített előlegkifizetési szabályokkal enyhíti a folyamatban lévő projektek likviditási nehézségeit, egyszerűbb eljárási szabályokkal, meghosszabbított határidőkkel segíti a pályázatok kedvezményezettjeit – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden.



A közlemény szerint az érintettekben felmerülő kérdések hatékony kezelésére új kommunikációs csatorna is indul KFI Hotline néven.

“A koronavírus-járvány és az általa okozott társadalmi és gazdasági nehézségek is rámutatnak arra, hogy az innovációnak és a kutatás-fejlesztésnek kiemelkedően fontos szerepe van Magyarország életében. Éppen ezért a kormány most egy komplex csomaggal támogatja azokat a kutatókat, vállalkozókat, akik ilyen jellegű projektek megvalósításán dolgoznak” – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a közleményben.

Hozzátette: erre azért van szükség, hogy a pályázók minél több időt és figyelmet fordíthassanak a fejlesztésekre, ne az adminisztratív feladatokkal kelljen foglalkozniuk ebben az egyébként is nehézségekkel terhelt időszakban, és abban is segítik őket, hogy likviditási problémákat elkerüljék. Schanda Tamás kifejtette, az innovatív ötletek most is nagy segítséget jelenthetnek egy-egy területen, és mindenképpen szükség lesz rájuk a gazdaság újraindításában is.

Az ITM közleményében hangsúlyozta, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kiemelt szerepet játszik a kormányzat kfi-stratégiájának és innovációs törekvéseinek megvalósításában. A koronavírus által előidézett veszélyhelyzet azonban új megközelítéseket és célzott eszközök bevezetését kívánja meg az NKFIH-tól.

Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke a közleményben elmondta: “Áttekintettük a teljes pályázati portfóliót, választ kerestünk a támogatott projektek jelenlegi nehézségeire. Azonnali lépésként már március közepén módosítottuk a veszélyhelyzet által érintett költségek elszámolását és a beszámolók leadásának szabályait, ideiglenesen felfüggesztettük a helyszíni ellenőrzéseket.

Legújabb intézkedésünkkel könnyített előlegkifizetést teszünk lehetővé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap minden kedvezményezettje számára, ami a következő hónapokban akár 340 innovációs projekt és 450 OTKA alapkutatási projekt finanszírozását gyorsíthatja meg mintegy 28 milliárd forint folyósításával. Emellett meghosszabbítottuk az innovációs támogatások felhasználását, kitoltuk az esedékes hiánypótlások, számlák és bizonylatok benyújtási határidőit, az új helyzethez igazítottuk a támogatási szerződésekben rögzített kötelező vállalások és indikátorok teljesítésének követelményeit is. Ez a folyamatban lévő innovációs projektek esetében közel 950 kedvezményezett – köztük mintegy 600 vállalkozás és 330 állami kutatószervezet – 180 milliárd forintnyi támogatását érinti.

A Tématerületi Kiválósági Program és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében több mint 90 kiemelt tématerületére megítélt közel 30 milliárd forint felhasználási lehetőségét is meghosszabbítottuk, és ugyanígy jártunk el az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak folyamatban lévő 1600 projektjével kapcsolatban is, amelyet több mint 2,9 milliárd forinttal támogatunk.”

Az NKFIH folyamatosan vizsgálja a további lépések szükségességét. A hivatal vezetője kiemelte: “Új intézkedéseink kapcsán a most létrehozott KFI Hotline kommunikációs felületünkön várjuk a felmerülő kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, amelyekre a lehető leggyorsabban reagálunk.”

Az NKFIH tematikus aloldala – https://nkfih.gov.hu/koronavirus – kifejezetten a koronavírus okozta helyzettel összefüggő aktuális információkra fókuszál: megismerhetők a rendkívüli helyzet miatt hozott új pályázati szabályok, rendszeresen frissülnek a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési hírek.

Az újonnan indított KFI Hotline információs csatorna – https://nkfih.gov.hu/koronavirus/kfi-hotline – elsősorban a megnövekedett ügyfél- és partnermegkeresések hatékony kezelésére, a továbbra is működő telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat tehermentesítésére szolgál. Az új felületen a kapcsolatfelvétel felhasználóbarát módon, szabadszöveges és legördülő-menüs mezők könnyű kitöltésével indítható, és téma szerint csatornázható. Az új rendszer segít a kérdések gyorsabb feldolgozásában és megválaszolásában, a folyamatos monitoring pedig támogatja a veszélyhelyzet kezelésére megtett intézkedések értékelését, és a további lépések megtervezését is – tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium.