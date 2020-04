Sári Évi: Nyitott vagyok egy kapcsolatra

Extra

Kiss Nóra ,

Sári Évinek egy éve ért véget legutóbbi párkapcsolata. A 42 éves színésznő életét most a munka, az edzés és a barátok töltik ki, akikkel szívesen jár el szórakozni is. Élvezi a szingli életet, és nyitott egy új szerelemre, de nem mindenáron.

Sári Évi rengeteg darabban játszik, így érthetően ő is szívesen kapcsolódott ki a barátaival a Femcafe.hu Inspiráló Nők Estjén. – Nekem az a legnagyobb kikapcsolódás, ha olyan emberekkel beszélgethetek és nevetgélhetek, akiket szeretek. Nagyon szeretek edzeni is, és nem csak azért, mert az alakomat kordában kell tartani, számomra ez a legjobb feszültséglevezetés. Ha pedig belefér az életembe, és másnap szabad vagyok, bulizni is szívesen megyek a barátaimmal. Kevesebbet járok már, mint 10-15 évvel ezelőtt, de most is szükségem van néha egy-egy görbe estére. Manapság, mint minden más, ez is kitolódott, már nemcsak a huszonévesek látogatják a szórakozóhelyeket, hanem az én korosztályom is – mondta a 42 éves színésznő, aki bomba formában van. Érthető hát, hogy egy-egy buli alkalmával szívesen megkörnyékezik a rajongók, főként a férfiak.

Évinek a neten is sokan próbálnak udvarolni, ám ő nem hisz az efajta ismerkedésben. – Azt tapasztalom, hogy virtuálisan sokkal bátrabban fejezik ki a tetszésüket a férfiak. Én is kapok néha leveleket, de nem foglalkozom ezekkel, mert nem igazán vagyok híve a netes ismerkedésnek. Persze, ha valaki kedves üzentet ír, mindig megtisztelem azzal, hogy válaszolok neki. Én azonban a személyes találkozásban hiszek. Meglátom azt a valakit, és érzem, hogy működik-e a kémia vagy sem. Nincs konkrét ideálom, nem a külső alapján választok, ami fontos, hogy pozitív, mosolygós, vicces legyen. (…) Volt már szinte mindenféle pasim. A kisugárzás az, amivel igazán meg tudnak fogni. Igazából nyitott vagyok egy kapcsolatra, de nem mindenáron.

„Túl őrült a világ ahhoz, hogy szüljek”

„Bizonytalan vagyok a gyerekvállalással kapcsolatban. (…) Néha azt érzem, túl őrült a világ ahhoz, hogy szüljek. De a háttérben akár mélyebb lelki gátak is húzódhatnak. De szeretném hangsúlyozni, hogy senkinél nem vagyok rosszabb azért, mert negyvenéves fejjel még nincs gyerekem. Nem szeretném, ha elítélnének, hiszen én sem ítélkezem mások felett” – árulta el a hot! magazinnak korábban Sári Évi.

Új szerepben láthatjuk

Évinek nincs ideje unatkozni. A Madách Színházban öt darabban játszik. Ezen kívül látható még a We will rock you-ban, a Sztárcsinálókban és a Sakkban is. Most pedig egy új bemutatóra készül a Veres 1 Színházban, amelynek címe: Nők az idegösszeomlás szélén.